Tsode anuncia el lanzamiento de 'Corduba. Mitos y leyendas', la banda sonora de la ciudad en clave 'new age'

El nombre de Córdoba está indudablemente ligado a la guitarra flamenca, aunque esto podría estar a punto de cambiar. Y es que el compositor new age Tsode ha anunciado el lanzamiento de Corduba. Mitos y leyendas, un disco conceptual en el que todo girará en torno a su ciudad natal. Fundación (169 a. C.) , el single de adelanto, podrá escucharse el viernes 26 de agosto.

El compositor cordobés explica que emprendió hace meses la ardua labor de hacer un disco conceptual en el que todo girara en torno a la historia de la ciudad: “Quería rendir un tributo a la ciudad en la que me he criado. Soy Licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba y no se me ocurrió mejor manera que aunar Historia y música en ese contexto”, explica Jesús Valenzuela, creador del proyecto.

El álbum se desarrollará a través de tracks inspirados en momentos o personajes fundamentales en la historia de la urbe, y cada título estará acompañado de la fecha en la que se desarrolló. Desde su fundación a manos de Claudio Marcelo o la batalla de Munda, que enfrentó a las tropas de Julio César contra las de Pompeyo, pasando por el esplendor de Al-Ándalus o Medina Azahara, personajes omo Wallada o Maimónides, así como la conquista cristiana de la ciudad o la audiencia de Cristobal Colón y los Reyes Cristianos en el Alcázar.

Todo ello bajo la particular visión del autor cordobés en una obra en la que se podrán escuchar instrumentos que sonaban en cada época fusionados con música sinfónica y electrónica. Un compendio de canciones de música instrumental contemporánea de corte orquestal o film score y new age que “harán que el oyente viaje por cada uno de los pasajes de la Historia de Córdoba y pueda imaginarlos como si de una película se tratase”.

Tsode, considerado uno de los herederos del recientemente fallecido Vangelis y uno de los precursores de la música electrónica new age en España, trabaja en los últimos detalles de un proyecto tributo a Córdoba que contará con la participación del guitarrista Isaac Muñoz, miembro de la compañía de María Pagés.