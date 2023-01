The Hole X acampará en el Parque de Miraflores

Cabaret, club, teatro... Todo eso y muchas sorpresas más es The Hole X, que recalará en Córdoba del 23 de febrero al 5 de marzo. El show más irreverente del panorama actual se extenderá por cada rincón de la carpa que estará ubicada en el Parque de Miraflores.

Las entradas ya están a la venta y los precios van de los 22 hasta casi los 60 euros, en función del día, horario y zona escogida.

La saga The Hole acaba de cumplir 10 años en escena y se materializa en The Hole X, más X que nunca. "Rescatamos la esencia del THE HOLE original, nos quedamos con algunos de los números más impresionantes y de los personajes más icónicos de las tres ediciones, y añadimos textos y numerazos nuevos para seguir haciendo de la saga THE HOLE el antídoto perfecto para los tiempos difíciles, el spa mental que necesitamos para salir del Agujero", adelantan sus creadores.

Más de 2.500.000 de espectadores ya han entrado y salido de El Agujero en 6 países diferentes. Y es que The Hole X no es sólo un show, es una experiencia y una filosofía vital, es el reflejo del amor al buen rollo y al carpe diem, y para que todo salga redondo, es necesario que el espectador disfrute a tope.

Todo comienza cuando el/la Maestrx de Ceremonias (o MC) un personaje millonario, vividor, extravagante y divertido, monta una exótica fiesta en su mansión para hacer público su peculiar amor prohibido, con... ¡una rata! retando así los límites de la moral.

En ese papel se alternarán sucesivamente Alex O'Dogherty, Canco Rodríguez, Eva Isanta, Víctor Palmero. Por supuesto, tampoco faltará la icónica Vinila Von Bismarck, que vuelve a meterse en la piel de la Generala-Madame.