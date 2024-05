Planes alternativos en Córdoba durante el segundo fin de semana de Feria

La vida lúdica no empieza ni acaba este fin de semana en El Arenal. Si no eres fan de la Feria o simplemente ya has tenido bastante, hay más opciones para distraerte en Córdoba.

Si 2023 fue el año de Barbie, el universo rosa llega ahora a Córdoba. Hasta el próximo 30 de junio el Palacio de Congresos acoge la exposición The Barbie Experience. La vida en rosa de la mano de La Gran Belleza Producciones e ImaginStory.

La magia y el universo Barbie como nunca antes se había vivido, The Barbie Experience es una increíble exposición que transportará al visitante al maravilloso mundo de la muñeca más icónica de todos los tiempos, pero a tamaño real. El visitante podrá entrar en la casa de Barbie, donde la rubia más universal pasa su día a día y que ya forma parte del imaginario colectivo mundial y de su universo de juegos. Un plan para toda la familia, que por un día podrá tumbarse en su cama, sentarse en su salón, subirse a su coche o ser un invitado más de alguna de sus grandes fiestas.

Una auténtica aventura con varias instalaciones que permitirá al visitante explorar el mundo de Barbie como seguramente alguna vez lo habrá soñado.Las entradas ya están a la venta y el precio es de cinco euros.

El horario es de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; viernes y sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y domingo de 10:00 a 14:00.

Rafael Álvarez 'El Brujo' actuará en nuestra ciudad durante el segundo fin de semana de Feria de Córdoba. Un plan más que bueno, y de lo más entretenido, si ya estás colapsado del ambiente de El Arenal, o bien si eres de los que ni pisan el recinto ferial porque no te atrae en absoluto. Otra razón de ir a ver a este colosal actor es que seas un incondicional de su buen hacer sobre las tablas.

El próximo 25 de mayo el Gran Teatro a las 20:00 el artista lucentino protagonizará la obra 'El viaje del monstruo fiero'. Aún quedan entradas y los precios oscilan entre los 11 y los 27 euros.

El propio Rafael Álvarez adelanta a sus espectadores lo que van a ver: "Este viaje del monstruo es mi propio viaje a través de los escenarios donde todavía se celebran los vestigios de la gloria irrepetible del Siglo de Oro español. El público me hizo monstruo fiero por necesidad y así cumplí con mi parte de la herencia. Soy un bululú…".