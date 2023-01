Palomo Spain, elegido uno de los diseñadores españoles más importantes de los últimos 100 años

Alejandro Gómez Palomo, o lo que es lo mismo, Palomo Spain ya puede presumir de ser historia viva de la moda española. Así lo acredita no sólo el aplauso unánime de crítica y público, sino su presencia más que destacada en el libro Vestir es soñar, de Luis Sala Miquel.

Editado por Turner, Vestir es soñar hace un recorrido de cien años por la moda nacional. Arranca con la llegada al mundo en tierras vascas del genio que revolucionó la moda, Cristóbal Balenciaga, hasta terminar en el municipio cordobés de Posadas, de donde es natural el actual reinventor de la moda genderless, Alejandro Gómez Palomo, diseñador y director creativo de la firma Palomo Spain.

"No es una retrospectiva sobre la historia tal y como la conocemos. Traté de bucear por las historias de aquellos que me inspiraron y lo siguen haciendo. Los que me ayudaron a formarme. Aquellos ídolos a los que descaradamente he homenajeado. Faltarán nombres, os invitaré a buscar otros, por supuesto.", advierte el autor en sus redes sociales.

A través de sus páginas, el lector viaja "por el hilo invisible de Sybilla Sorondo, los colores de Ágatha Ruiz de la Prada, los Hangisi de Manolo Blahnik, la reivindicación de la moda del ballroom de Ana Locking, el recuerdo que nos dejó David Delfín, la recién llegada María Rodríguez al mando de REVELIGION, el talento de Paloma Picasso con sus joyas, la reivindicación de la artesanía de Teresa Helbig y Lorenzo Caprile, los estampados de María Escoté, la eterna lucha de Dolores Cortés por conseguir el bañador perfecto y mucho más", como apunta la propia editorial.

La respuesta del diseñador maleno al escritor del libro no se ha hecho esperar: "¡Miles de gracias. Qué orgullo!", le decía desde su perfil privado de Instagram.

Sin embargo, las buenas noticias no acaban para el diseñador cordobés. Palomo Spain enseñará sus nuevas propuestas sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York el próximo 13 de febrero.