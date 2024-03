Paco Villar: "Nos exigimos cada día ser la mejor versión de nosotros mismos y hacerlo siempre mejor que ayer"

La concesión del Sol Repsol a Terra Olea ha arrancado el aplauso unánime de clientes y compañeros de profesión. "El Sol ha llegado a esta casa. No podemos estar más contentos, agradecidos y orgullosos de nuestro trabajo, este que tanto nos gusta compartir con vosotros. Seguimos, que aún tenemos mucho camino por delante", escribían Paco Villar y Soledad Torralbo en las redes sociales del restaurante nada más conocerse la buena nueva.

Casi sin dormir y con las emociones a flor de piel, el chef y la jefa de sala de Terra Olea regresaban de Cartagena dispuestos a acometer un nuevo servicio pero no uno más. El turno del almuerzo de hoy era el primero tras ser incluidos oficialmente en el firmamento Repsol.

"El Sol Repsol es un reconocimiento muy bonito al esfuerzo, al trabajo y a la dedicación. A los cinco años que vamos a cumplir en breve", dice Paco Villar, quien añade: "Estamos felices, contentos, súper orgullosos del trabajo que hemos hecho. Es un reconocimiento del que teníamos ganas. De hecho cuando abrimos Terra Olea pensamos que con el tiempo podríamos estar a la altura del Bib Gourmand y del Sol Repsol. ¡Y lo hemos conseguido".

Fiel a su filosofía de trabajo, el chef de Nueva Carteya explica: "Entiendo que este premio atraerá más público porque todas las menciones y reconocimientos al final suman. Pero un Sol Repsol no añade un extra de exigencia. Esa la ponemos nosotros cada día. Cuando tú te exiges por voluntad propia y te propones mejorar día a día los reconocimientos son más de cara al público que a nosotros. Nos exigimos cada día ser la mejor versión de nosotros mismos y hacerlo siempre mejor que ayer".

El trabajo incesante de esta pareja se ha materializado en este nuevo galardón que ya luce en la sala de Terra Olea: "Yo se lo dedico a Sole, que es quien me ha aguantado y sufrido todo este tiempo que llevamos abiertos. De hecho, si no fuera por ella, quizás Terra Olea no seguiría abierto. El premio es más suyo que mío aunque yo pueda ser la cara más visible del restaurante porque sin ella no hubiésemos conseguido lo que estamos consiguiendo".

Paco y Sole forman un buen tándem dentro y fuera de este establecimiento del barrio de María La Judía y tienen en sus familias una infraestructura inquebrantable: "También se lo dedicamos a nuestros respectivos padres, que nos ha parido y educado para que hoy seamos el hombre y la mujer que somos". A nivel profesional, también han formado una "pequeña familia": "Este premio también es para el equipo que trabaja con nosotros: Edu, Ana, Juanjo... A los que han pasado antes: a Ari, a Rocío, que aunque ahora no estén son de la familia y nos han ayudado a llegar donde estamos y a todos los productores, que nos mandan lo mejor de sus casas para que podamos ofrecérselo a nuestros clientes".