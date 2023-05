La torera goyesca de Matilde Cano, icono de la Feria de Córdoba 2023

Los diseños de Matilde Cano no pasan desapercibidos. Las creaciones de la diseñadora cordobesa ya traspasan las fronteras y son todo un referente en el sector de la moda a nivel nacional e internacional. Así pues, están presentes en países como México, Reino Unido, Italia, Francia, Arabia Saudí, entre otros.

Resultan inspiración para muchos estilistas y fotógrafos, por lo que la diseñadora cordobesa ha realizado una colaboración junto a Chic Producciones, con especial hincapié en el mundo del flamenco. No en vano Córdoba, ciudad natal de la diseñadora, también es cuna de esta corriente artística y, por supuesto, también ha servido y sirve de inspiración a la hora de crear y hacer realidad cada vestido confeccionado en el atelier de Matilde Cano.

En cuanto a las prendas seleccionadas para la ocasión, no ha faltado la emblemática torera goyesca, una auténtica joya que ya se ha convertido en uno de los best sellers de la firma. Esta ha sido acompañada de un pantalón negro plisado que hace un look perfecto para lucir diferente en la Feria Cordobesa, un abrigo negro Gazar y un vestido confeccionado en tul rojo con una espectacular cascada de volantes.

En este editorial de inspiración flamenca también han colaborado Abril Complementos y Envol Complementos, que ponen el broche de oro a cada look con accesorios tan característicos como el típico sombrero cordobés, pendientes y ramilletes de flores artesanales.

En esta unión fotográfica, han transmitido a la perfección la figura clásica del flamenco realizada en los sitios más típicos cordobeses: Plaza del Potro, Centro de Flamenco Fosforito y cómo no, la maravillosa Mezquita-Catedral, un escenario declarado Patrimonio de la Humanidad que ha dado como resultado una editorial extraordinaria.