Manuel Díaz le enseña a su familia sus rincones favoritos de Córdoba

El pasado fin de semana Manuel Díaz 'El Cordobés' quiso acompañar a su padre, Manuel Benítez, en uno de los momentos más especiales de su vida y su carrera, la recepción de la Medalla al Mérito de Córdoba. Entre los asistentes al evento también se encontraba su hermana Mari Ángeles Benítez Raigón. Era, pues, la primera vez que Díaz coincidía con ella en un acto público. Un momento lleno de emotividad y significado en la vida del diestro, que recientemente se cortaba la coleta definitivamente en Jaén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginia Troconis (@virtroconis)

Pero, además, el torero aprovechó su reciente visita a Córdoba para relajarse, dar largos paseos y ejercer de guía turístico para su esposa, la venezolana Virginia Troconis y su hija pequeña, Triana. Según mostró el matrimonio en sus redes sociales recorrieron enclaves tan monumentales de la ciudad con los aledaños de la Mezquita-Catedral, la Plaza de la Corredera a la luz de la luna, el Compás de San Francisco, la Puerta del Puente y el triunfo de San Rafael que la precede, en y la Plaza de Tendillas.

Incluso Manuel Díaz les mostró a ambas la finca en que estaba el primer piso en que habitó a su llegada a la capital.

Definitivamente, desde que Díaz y su padre se reencontraran a comienzo de año se han multiplicado los viajes a la tierra de su familia paterna. En febrero se producía, primero en privado, y después en público el encuentro entre ambos, que supuso un punto y aparte en su relación. Según él mismo ha reconocido, la reunión de Cordobeses tuvo lugar en la intimidad y mucho antes del acto celebrado en Córdoba para conmemorar el 20º aniversario del nombramiento de Benítez como V Califa del Toreo. Las únicas personas que acompañaron a padre e hijo en su primera toma de contacto fueron sus respectivas parejas, Mari Ángeles Quesada y Virginia Troconis. Como era de esperar el torero se emocionaba al continuar el relato de ese primer cara a cara: "Llegó el día en que escuché la palabra que llevaba toda mi vida queriendo escuchar. Me bajé del coche y me recibió con los brazos abiertos diciendo: '¡Hijo, todo llega. Ya estamos aquí!" Y en ese momento nacimos los dos. Esas palabras saliendo de su boca se me clavaron dentro. ¡Esa sensación no la he sentido en mi vida con nada!".

Además, Manuel Díaz y su esposa se dejaban ver en el recinto de El Arenal con ocasión de la Feria de Córdoba. Felices y en compañía de amigos, llegaron, como marcan los cánones, en calesa. Allí se mostraron de los más relajados y posaron para los curiosos y la prensa con la mejor de sus sonrisas.Virginia y Manuel aprovecharon su estancia en la capital cordobesa con ocasión de la Feria de Nuestra Señora de la Salud para acudir al salón del estilista José Tabas (Pasaje José Aumente Baena). El torero se cortó el cabello, mientras que su mujer se peinó su cuidada melena.

F