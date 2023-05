Virginia Troconis da una lección de estilo en la Feria de Córdoba

Si hubo una pareja protagonista en el lunes de la Feria de Córdoba fue la formada por Manuel Díaz 'El Cordobés' y su esposa, la venezolana Virginia Troconis.

Felices y en compañía de amigos, llegaron a El Arenal, como marcan los cánones, en calesa. Allí se mostraron de los más relajados y posaron para los curiosos y la prensa con la mejor de sus sonrisas.

Además, Virginia se llevó no sólo el cariño de los cordobeses de vuelta a Sevilla, donde el matrimonio reside habitualmente, sino también no pocas alabanzas gracias a su look.

La esposa de El Cordobés se decantó por un mono de la firma sevillana Belén González (BGG Couture). Concretamente lució el modelo Tropical Jumsuit perteneciente a la Colección Libertad 23, "un poema a las mujeres empoderadas que aman la elegancia y la versatilidad", como apunta la propia firma.

Virginia optó por un clásico mono en satén de pernera ancha y mangas globo con escote en V y detalle de lazada en la parte posterior. Completó el outfit con una unos sencillos y elegantes aros dorados y una cartera en fibras natural en blanco roto y detalles en piel marrón. En lo que al peinado y maquillaje se refiere, prefirió dejar el rostro despejado con una coleta baja y raya en medio, y labios en rojo mate.