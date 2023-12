En vídeo, ¡Localizamos al calvo de la Lotería en Córdoba por Navidad!

Ya se ha convertido en una tradición ver al calvo de la Lotería recorriendo los alrededores de la Mezquita-Catedral de Córdoba en vísperas de la Navidad. Los responsables son el equipo de la Casa Pedro Ximénez que este repiten protagonista en el spot navideño. En sólo cinco días, el vídeo acumula más de 17.000 reproducciones en Instagram: "Ya es Navidad en Casa Pedro Ximénez. Si te gusta, envíanos un comentario y un like. Feliz Navidad, un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos los que han participado en la grabación del spot", reza el pie de foto.

Y es que son muchos los que han formado parte de la entrañable grabación que recorre el Puente Romano, las inmediaciones de la Mezquita-Catedral de Córdoba y una calle Deanes "mágicamente" nevada.

Sin duda, el establecimiento es uno de los referentes de la gastronomía local para cordobeses y visitantes. No en vano es uno de los dos restaurantes de Córdoba distinguidos en 2023 con el Premios Best of the Best Traveller's Choice 2023 en la categoría de Restaurantes Informales. Por entonces un inspirador mensaje se podía leer en el perfil de Instagram de Taberna Casa Pedro Ximénez agradeciendo el galardón: "Desde Taberna Casa Pedro Ximénez Volvemos a conseguirlo por segundo año consecutivo. Nuestro establecimiento es elegido entre los cinco mejores Restaurantes informales de España y el mejor Restaurante de Córdoba. La elección del Premio ha sido con la ayuda de opiniones y recomendaciones de gente como tú: personas reales que viajan, prueban cosas y comparten experiencias. Un millón de gracias a todos los visitantes que apostaron por nosotros y por supuesto a nuestro gran equipo que día a día trabaja por convertirnos entre los mejores restaurantes de nuestro país. Gracias de corazón. Nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento".

Vecina ilustre

La Mezquita-Catedral es uno de los enclaves más fotografiados e instagrameables de la ciudad. Son muchas las perspectivas que se pueden captar durante la visita pero ninguna como las imágenes que podemos conseguir desde uno de los tesoros mejor guardados de la ciudad: la terraza de Casa Pedro Ximénez (Deanes, 10).

En este recoleto restaurante a los pies del coloso cordobés la cocina tradicional es la protagonista. Una casa con mucha historia situada en la mítica calle Deanes, en plena Judería cordobesa.

A diario, de su cocina salen los platos más representativos de la cocina local. A eso se suma el hecho de que desde su rooftop, azotea o terraza superior se puede disfrutar de unas de las vistas más espectaculares de la Mezquita-Catedral. Prácticamente el efecto óptico es que se podría alcanzar la Torre Campanario con sólo estirar el brazo.

Durante el atardecer la luz es perfecta y ya de noche es uno de los escenarios más románticos donde tomarse una copa o cenar.

En los bajos del restaurantes está su propia tienda gourmet, La Tienda del PX, donde el cliente puede adquirir vinos dulces a base de PX, otros vinos, brandys y vermuts, reducciones y mermeladas, aceite de oliva, condimentos, vinagres, chocolates y otros productos. Un auténtico universo donde aprender qué es el Pedro Ximénez, cómo elegirlo, la forma de catarlo, con qué alimentos maridarlo y de qué manera conservarlo.