Navidad: musicales, circo y teatro gratis para ir con los peques en Córdoba

Durante todo el mes de diciembre a las 12:30 el Cine Fuenseca y la Sala Orive acogerán el ciclo Erase una vez..., iniciativa de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. El próximo domingo 17 el musical Hansel y Gretes, de Esphera Teatro, hará las delicias de los más pequeños.

Un musical con mensaje. Transporta a los peques y mayores a un lugar donde la confianza en los demás se transformará en una duda a elegir y nos enseñará que no podemos confiar en todo aquel que se nos acerca con algo que queremos y despreciar al que nos ofrece lo que en ese momento no deseamos. Una lección para todos, que al finalizar este musical llevaremos de enseñanza porque nos hará reflexionar. Todo en clave de humor con unos personajes divertidos, unas canciones y coreografías muy llamativas, una escenografía colorista y cambiante, con una cabaña en el bosque que creará un entorno que te atrapará.

El sábado 23 será el turno del musical Lío en la fábrica de Papá Noel, a cargo de Teatro Hades, En la fábrica de Papá Noel los duendes de la navidad preparan los regalos para repartir a los más pequeños de todo el mundo. Entre ellos hay uno llamado Flick que es muy rebelde y no le gusta estas fechas, porque cuando era pequeño no le regalaban juguetes en navidad. Para la sorpresa de todos una pieza de la máquina de juguetes se rompe por culpa de Flick. Papá Noel lo descubre y se enfada muchísimo porque no llegarán los regalos a todos los niños. Pero el duende rebelde reflexiona y tiene una gran idea que cambiará el rumbo de la navidad. Con música, colores, coreografías en un universo navideño donde los más pequeños aprenderán valores como la amistad y el trabajo en equipo.

El viernes 29 en la Sala Orive los amantes del circo tienen una cita con Mucho más que circo (Compañía de Circo Los Hermanos Moreno. Dos personajes irrumpen en escena alborotando con sus monociclos, a partir de aquí, una presentación, unos números de bolas, diábolos, mazas y monociclos jirafas mezclados con juegos participativos con el público, todo en clave de humor harán pasar al público asistente una hora divertida y sin desperdicio.

La última función, ¡Qué lío de emociones en Navidad!, a cargo de Uno Teatro será el 30 de diciembre en la Sala Orive. Purpurina y Serpentina han quedado con un buen amigo, pero no aparece. Es Navidad. Cuando consiguen encontrarlo, cree que se encuentra muy enfermo pero en realidad es que tiene un lío de emociones. Entre todos y todas, con ayuda y participación, ayudaremos a este amigo.