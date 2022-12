Fuengirola acogerá el único concierto que Robbie Williams dará en Andalucía en 2023

Robbie Williams volverá a España en 2023 con tres únicos conciertos. Dos de ellos tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona -los días 24 y 25 de marzo, respectivamente- y conseguir entradas para ellos es misión, si no imposible, bastante complicada.

¡Pero no toda la esperanza está perdida! El ex componente de Take That también recalará con su gira XXV Tour 2023 en Maresnostrum Fuengirola. A día de hoy es uno de los recintos musicales al aire libre más espectaculares y uno de los escenarios más singulares de España tanto por su proximidad al mar, como por las vistas del Castillo Sohail.

El show está previsto para el 15 de junio a las 22:30 horas, si bien las puertas del recinto se abrirán tres horas antes.

Las entradas ya están a la venta y su precio oscila entre los 89 y los 175 euros.

Primero con su banda y después en solitario, Williams lleva más de 30 años en el mundo de la música y quienes lo han visto en directo aseguran que sus actuaciones son verdaderamente impactantes.

De pasado polémico, el 'enfant terrible' del pop de los 90 es hoy en día uno de los artistas más respetados de su género. Así lo avalan los llenos absolutos en sus conciertos y la vigencia detemas como Angels, Feels o She's all that.

¿El más reciente de sus logros? Elevarse por encima del inmortal Elvis, al menos en Reino Unido, pues ha conseguido posicionar sus temas en la cúspide de las listas de éxitos un total de 14 veces, una vez más que el Rey del Rock.