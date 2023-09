Seis bares de Córdoba buenos, bonitos y baratos donde degustar comida casera

En Córdoba la esencia de cada barrio, en particular, y de la ciudad, en general, se materializa en la oferta gastronómica de los bares, restaurantes y tabernas que salpican la capital. Precisamente para los amantes de la comida local y de factura casera, a buen precio, hemos elaborado una guía compuesta por media docena de lugares que pueden presumir de las tres 'B' (Buenos, bonitos y baratos).

El barrio más torero de Córdoba, el de Santa Marina, era testigo hace apenas unos meses de la vuelta a la vida de Taberna La Sacristía (Alarcón López, 3). Sus clientes van en busca de un tapeo informal pero que no desmerece. Uno de sus best seller es el montadito de pringá. Aunque si lo que nos apetece es algo caliente, siempre se pueden probar carrillada, manitas, riñones o callos. Y cualquier hora es buena para degustar sus boquerones, ensaladilla o tortilla con una cerveza bien tirada o vino de la tierra. Y para rematar, alguno de sus postres caseros.

Justa batalla presenta Taberna Regina (Plaza de Regina), cuyas patatas bravas son una institución en Córdoba. En ración o en formato tapa, sus patatas cortadas en trozos grandes y con el punto justo de sal, llegan a la mesa turgentes y con un velo de mahonesa y salsa brava (muy brava) por el encima, que da gloria.

Es más que recomendable probar sus peroles de arroz, la carrillada o el rabo de toro. Su chorizo al vino merece mención aparte. Chopitos y bacalao fritos, huevos rellenos, carne al Jerez y berenjenas con salmorejo completa su nómina de imprescindibles.

Junto a la Torre de la Calahorra encontramos el Bar Los Romerillos (Calle Acera del Arrecife, 6) magnífico para dar buena cuenta de comida casera en un ambiente popular. Al pescaíto le dan un punto a la fritura como en pocos sitios, al igual que a platos de factura local como el salmorejo, la ensaladilla o los flamenquines.

Y no nos podemos dejar atrás uno de los establecimientos más míticos y con vistas a la Mezquita, Bar Santos. No hay cordobés de pro que no haya degustado una generosa ración de su mega tortilla de patatas Este mítico establecimiento ubicado en uno de los laterales de la Mezquita-Catedral (calle Magistral González Francés, 3) asombra a lugareños y visitante por su altura y su grosor. Para elaborar cada una de ellas se emplean 5 kilos de patatas y 25 huevos.

El resultado son trozos XXL que el respetable suele acompañar con palillos gruesos y una cerveza fría y recién tirada. Dar buena cuenta del manjar en los alrededores del establecimiento -de reducidísimas dimensiones- es parte de la liturgia.

Los amantes de la cocina tradicional pueden proseguir su ruta en Taberna El Capricho (Velázquez Bosco, 8). Su dueña, Antonia Carmona, fue elegida Señora de las Tabernas 2023 y es una de las profesionales que más y mejor conocen los secretos para hacer un buen rabo de toro. También elabora a diario platos más fresquitos como salmorejo, ensaladilla o ensalada tan apetecibles en los meses de primavera.

Entre quienes prefieren acercarse más al centro gana adeptos cada día es La Bodeguilla (calle Morería, 6), abierto del desayuno a la cena. Su terraza es una de las más codiciadas del centro de la capital para tomar una cervecita con una buena cuña de tortilla de patatas, langostinos con salsa rosa o un salpicón de marisco bien fresco. En su cocina, de factura clásica, destaca su amplia variedad de pescado frito, así como sus carnes ibéricas de bellota. ¡Ojo! con los postres porque son una joyita.