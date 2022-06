Celia Jiménez, chef: "Yo nunca he sentido el techo de cristal en el mundo de la gastronomía"

Esta mañana el espacio gastronómico y de ocio Amazónica acogía el encuentro SER El futuro de la hostelería: Clientes, Igualdad y Sostenibilidad. El evento reunión a todo el 'who is who' del panorama hostelero cordobés.

La bienvenida institucional corrió a cargo de Francisco de la Torre, (Presidente de HOSTECOR) Dolores Amo (Presidenta de IPRODECO) e Isabel Albás (Presidenta del IMTUR).

Seguidamente tuvo lugar la mesa redonda La mujer en la gastronomía y restauración, que tuvo como ponentes María Ritter (Directora de la Guía Repsol), Celia Jiménez (Chef con 1 Sol Repsol), Pía Ninci (Estrella Michelin y dos soles Repsol por el Restaurante Messina Marbella) y Rosa Vañó (Académica de la Real Academia Española de Gastronomía y Académica de la AAGT, propietaria de Castillo de Canena), Ejerció de moderador Pedro Pablo Fernández (Vicepresidente de HOSTECOR).

Precisamente, en esta reunión Celia Jiménez aseguró: "Yo no nunca he sentido el techo de cristal en el mundo de la gastronomía ni me considerado discriminada por mis compañeros por ser mujer. También es un sentimiento que parte de mí porque no me siento menos que ellos".

Y continuó diciendo: "Afortunadamente esto ocurre porque hemos avanzado mucho en educación en términos de igualdad y nada tiene que ver nuestra generación con las de nuestras madres o abuelas".

No obstante, Jiménez apuntó: "Nuestro reto no es tanto ya la igualdad sino la visibilidad. Poner el foco sobre todo el proceso que se lleva a cabo en un restaurante y no sólo una única parte".

Cónclave multidisciplinar

Uno de los momentos más celebrados fue la conferencia La venta está en la mente, impartida por Juan Graña, experto en neuromarketing, marketing estratégico y creatividad; y CEO de Neurologyca.

También hubo tiempo para otra mesa redonda sobre Grandes sagas de hosteleros andaluces, integrada por: Laura Robles (Restaurante Casa Robles, Sevilla), Rafael Carrillo (Restaurante El Churrasco, Córdoba) y Mario Jiménez (Restaurante El Faro, Cádiz), moderados por el periodista gastronómico Eugenio Camacho.

Y una tercera centrada en Sostenibilidad y economía circular en el ámbito de la restauración con Francisco Ruíz (Gerente de SADECO), Ana Galán (Responsable de ECOEMBES Andalucía), Beatriz Codes (Jefa Comunicación, AAPP y Sostenibilidad Reg. Suroeste CCEP Iberia), Pablo Muñoz (Responsable del dpto. HORECA de ECOVIDRIO), Maria José San Román (Chef Restaurante Monastrell, Sol Repsol Verde) y moderada por María José Martínez. (Jefa de Contenidos de Radio Córdoba).

La última se titulaba Vinos andaluces; ¡qué generosos! y contó con la visión de: con Ívison (Periodista gastronómica. Especialista en vinos) y Fernando Giménez Alvear (Bodeguero de Bodegas Alvear), moderados por Antonio Hernández – Rodicio (Periodista, Miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, Autor del blog “El Goloso en Llamas”).