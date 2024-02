Arantxa del Sol será una de las concursantes de 'Supervivientes 2024'

Arantxa del Sol promete convertirse en una de las protagonistas del panorama televisivo en los próximos meses. Y es que la esposa de Finito de Córdoba es la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2024'. "Soy concursante de esta edición de 'Supervivientes 2024'. Espero que no os la perdáis y que me apoyéis todos desde casa. ¡Qué yo lo voy a sentir desde Honduras! El reto de este reality es brutal. Yo creo que es el programa más difícil que hay en televisión y para mí supone sobre todo un reto personal. Hay que tener una fortaleza moral especial y espero conseguirlo. Me lo he planteado como pequeños objetivos para conseguir la gran meta ¡Nos vemos en Honduras!", anunciaba la modelo y presentadora desde las redes del propio reality de Telecinco.

Poco a poco se van desvelando los concursantes de esta edición. La asturiana tendrá como rivales al empresario Javier Ungría -ex marido de Elena Tablada- y al freestyler Arkano.

Se trata pues de una vuelta, por la puerta grande, a la pequeña pantalla, de la que Aratxa nunca se desvinculó por completo. Allá por el año 1989 ganó el certamen de Miss Madrid. Este fue el punto de partida de sus pinitos en la televisión. Pero no sería hasta comienzos de los 90 cuando se convirtiera en una estrella de la tele presentando diferentes formatos. Telecinco la fichó para presentar, junto a Andoni Ferreño, el dating show Vivan los novios. Tras conducir el exitoso espacio, pudimos verla en 'Humor cinco estrellas', 'VIP Noche' o 'La batalla de las estrellas'. Igualmente actuó en series de la misma cadena como 'Esencia de poder', 'El pasado es mañana' o 'Ángel o Demonio'. Enamorada de Córdoba