Alaska, en el cumpleaños de Manuel Bandera en Palma del Río

El rodaje de la película La reina del convento sigue su curso en el Hotel Monasterio de San Francisco de Palma del Río. Y la nómina de rostros conocidos que formarán parte del elenco se va ampliando. La última en incorporarse al rodaje ha sido Paz Padilla. "En el rodaje de La reina del convento ¡qué felicidad poder estar en producciones donde hay buen rollo y gente joven!", escribía la humorista y presentadora gaditana en sus redes. Y advertía: "Una película que va a sorprender, veréis a un Mario Vaquerizo muyyyy diferente. Es una bellísima persona y un ser humano con un corazón inmenso".

Sin embargo, no sólo los actores y el equipo técnico del filme están disfrutando y conociendo el famoso alojamiento. Hasta tierras palmeñas también han llegado Alaska y el actor Manuel Banderas, cuyos respectivos cónyuges, Mario Vaquerizo y Marisol Muriel, actúan en la cinta de la directora sevillana Carmen Perona.

Junto a ambos artistas completan el reparto Gemma Cuervo, Dulceida, Antonia San Juan, María Alfonsa Rosso e Isabel Ordaz.

Un rodaje que está dando mucho de sí. Tanto es así que no ha faltado ni una fiesta de cumpleaños, la del actor malagueño que cumple hoy 62 años, pero lo ha celebrado con un poco de antelación.

"Mañana es el cumple de Manuel Bandera y lo festejamos anoche en el rodaje La reina del convento, donde Marisol Muriel tenía que grabar su participación", escribía ayer mismo Alaska en su perfil de Instagram

Por su parte, Bandera admitía: "No me puede haber pasado nada mejor que hacer esta celebración en un rodaje de cine. ¡De verdad!". Manuel sopló las velas entre los aplausos de sus compañeros y amigos. De hecho, al intérprete y a su mujer le unen años de amistad con Alaska y Mario Vaquerizo. Incluso coincidieron sobre las tablas no hace mucho en un proyecto conjunto, la comedia La última tourné, dirigida por Félix Sabroso.

