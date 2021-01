La Hermandad de la Esperanza de Córdoba espera contar con la nueva corona para “este primer trimestre”

La Hermandad de la Esperanza espera que este 2021 el ajuar de la Dolorosa de San Andrés aumente con la nueva corona, que debe estar acabada para "este primer trimestre", como ha reconocido a el Día el hermano mayor de la corporación, Rafael García.

"Va con un cierto retraso, que ha sido motivado por estas circunstancias que estamos viviendo, pero va avanzando", ha apuntado García. De hecho, ha recordado que "ya tenía que estar acabada, pero no queremos fijar ningún plazo dadas las circunstancias que hay". "No nos corre prisa, pero espero que en este primer trimestre este concluida", ha informado el hermano mayor de la corporación del Domingo de Ramos.

La nueva corona, cuyo dibujo fue realizado por Rafael Rueda, será en color dorado con detalles en plata. Además, mantiene un estilo clásico y barroco, muy del gusto de la hermandad de la Esperanza. El orfebre Emilio León es el encargado de realizar la hechura, que ha entrado en la recta final tras un retraso motivado por la pandemia del covid-19.

"Emilio León va avanzando en el trabajo. Tenía que estar acabada para finales de 2020, pero se va a posponer unos meses porque se han dado estas circunstancias y hubo un retraso en el taller, algo normal" tras los duros meses que se están viviendo por culpa del coronavirus. "Como no hay necesidades de premuras, cuando llegué llegará y será bienvenida", ha comentado Rafael García.

Por otro lado, de cara a la celebración de la puesta de largo de la nueva corona, el hermano mayor pretende que "el día que se pueda presentar, pueda acudir el mayor número de hermanos". "Ya veremos qué formato se le daría porque estamos condicionados por la situación sanitaria que podamos estar en ese momento", ha señalado Rafael García.

También ha apuntado que ya está finalizado el banderín del grupo joven, que ha sido bordado por Manuel Solano y diseñado por Gonzalo Navarro. Sin embargo, "por problemas de logística, no hemos podido desplazarnos a Morón". Lo que sí tiene claro el hermano mayor de la corporación de San Andrés es que "no hay prisa porque no sabemos cuándo se podrá presentar". "No quisiera hacer una celebración de la corona y del banderín en la que se queden muchos hermanos sin poder acudir. Estaría mal que se hiciese una cosa así", ha comentado García sobre el proceso a llevar a cabo en un futuro.

A expensas de ver qué sucede con la Semana Santa –todo hace indicar que no habrá procesiones en la calle como en 2020–, la hermandad de la Esperanza celebró a finales del pasado mes de diciembre los cultos a su Dolorosa, que se desarrollaron "bastante bien" con dos días de veneración. Además, un grupo de hermanos y devotos realizó una donación de plata, perlas y circonitas para la futura corona de la Virgen de la Esperanza.