Coronavirus en Córdoba: Los municipios de Córdoba se quedan sin romerías

Se esperaba y se espera. Se esperaba que, como ocurrió con la Semana Santa, las romerías que se viven a lo largo de la geografía cordobesa en primavera, como la de la Virgen de Araceli, en Lucena (Subbética) o lo de la Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla, en Belalcázar (Los Pedroches), acabaran suspendidas por la crisis del coronavirus. Y se espera que otras sobre las que a día de hoy no hay suspensión oficial sigan el mismo camino, como la de la Virgen de la Antigua, en Hinojosa del Duque (Los Pechoches), que este caso cada año tiene lugar a las dos semanas del Domingo de Resurrección, este año, los días 20 y 21 de abril.

La Junta de Gobierno de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, anunció el pasado 23 de marzo la cancelación de las Fiestas Aracelitanas 2020 y sus actos de culto en las fechas previstas, del 19 de abril al 7 de junio. La Real Archicofradía apuntó que la decisión "ha sido tomada con la máxima prudencia, con lealtad a las instituciones públicas y con la responsabilidad requerida en esta situación tan delicada y preocupante, e igualmente no olvidándonos y siendo conscientes de la importancia que tiene esta multitudinaria celebración, desde sus romerías hasta los diversos actos cultuales".

En Cabra, la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra ha decidido cerrar el santuario de la patrona egebrense y las misas y celebraciones en el mismo de manera presencial. Esas misas y celebraciones se siguen celebrando de forma telemática, celebraciones como un novenario que se ha realizado a través de internet a través de diversos medios como la página de Facebook de la parroquia de la Asunción y Ángeles.

Un día antes de que de que la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli anunciara la suspensión de las Fiestas Aracelitanas, la Hermandad de Nuestra Señora de Alcantarilla anunciaba que se suspendía la romería de llevada al pueblo de la patrona de Belalcázar. "Se comunicará con la suficiente antelación la forma y fecha en la que la Virgen se trasladará a Belalcázar", insistía la Hermandad.

Este año los belalcazareños y los miles de romeros que cada último fin de semana de abril -en esta ocasión los días 27 y 28 de ese mes- se concentran en la ermita de la patrona para vivir un par de días inolvidables no podrán contemplar o participar en la procesión de las antorchas de la noche del sábado; ni cruzar el río Zújar -afluente del Guadiana- agarrados a las cientos de cintas con las que se adornan las andas de la imagen el domingo a primera hora de la mañana; ni la impresionante llegada al tempo de Santiago El Mayor del domingo rozando la medianoche.

Como tampoco los vecinos de Torrecampo -también en Los Pedroches- podrán de momento vivir los actos del XXV aniversario de la coronación canónica de su venerada Virgen de Veredas, previstos inicialmente para los días comprendidos entre el 18 y el 29 de abril, unos actos que han sido aplazados sine díe. La Hermandad de la Virgen de Veredas Coronada insiste, no obstante, que esta decisión no supone la cancelación definitiva de los mismos, "sino un aplazamiento a una fecha posterior, que decidirá la Hermandad atendiendo a criterios de salud pública y seguridad". La Hermandad ha recordado además que tanto la ermita de la Virgen de Veredas como dependencias anexas permanecerán cerradas al público "hasta nuevo aviso".

En esa misma comarca, Alcaracejos ha suspendido la romería de llevada de la Virgen de Guía hasta su santuario, en Villanueva del Duque, romería de levada que se celebra le Domingo de Resurrección -en esta ocasión el 7 de abril-. Se devuelva a un santuario del que fue retirara a finales del paso mes de febrero. La Virgen de Guía es la patrona de Alcaracejos y es compartida además por los municipios de Hinojosa del Duque, Dos Torres, Fuente la Lancha y Villanueva del Duque, por lo que existe una reglamentación especial que señala derechos y deberes de cada uno así como los días que corresponde estar en cada parroquia. En Alcaracejos le corresponde estar desde el día 24 de febrero hasta el Domingo de Resurrección. Al llevarla al municipio mojino debe estar dentro del término antes de las 12 horas solares. Al llevarla a su santuario debe estar también en la ermita a las 12 horas solares.

También en Los Pedroches se ha suspendido otra romería que se celebra en Domingo de Resurrección, la de la Virgen de las Cruces de El Guijo, cuya ermita está a seis kilómetros de esa localidad vallesana.

Es cuestión de que avance el calendario y el confinamiento continúe para que otras hermandades de la provincia vayan anunciando la suspensión de romerías clásicas como las ya citadas, por ejemplo, la de la Divina Pastora de Villaralto que tiene lugar el primer fin de semana de mayo. Y de celebraciones emblemáticas que tienen lugar en la geografía cordobesa, como ha sido el caso de las Cruces de Añora. Una fiesta única de primeros de mayo que este año no se podrá disfrutar y cuyas raíces no están definidas en su origen con precisión y se pierden, sin duda, en la noche de los tiempos, pues no existe una documentación precisa y fehaciente de carácter histórico que enmarque en una fecha aproximada los inicios de esta fiesta tan singular, aunque hay escritos del siglo XVIII que ya hablan de las Fiesta de las Cruces de Añora.