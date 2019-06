El PSOE apremia a IU a actuar contra los concejales que incumplieron el pacto en Adamuz y La Rambla

Los plenos de investidura en los distintos ayuntamientos de la provincia, llevados a cabo el pasado sábado, ya han concluido, pero no así sus consecuencias. Distintos consistorios estaban pendientes hasta el último minuto de lo que podía pasar, algunos de ellos con todos los miradas apuntando desde PSOE e IU para comprobar que se cumpliera el acuerdo provincial firmado, que tenía como finalidad favorecer gobiernos del cambio e impedir que se alzaran con el poder PP, Ciudadanos (Cs) o Vox.

Las consecuencias, por lo tanto, no se han hecho esperar. Ha ocurrido en los ayuntamientos de Adamuz y La Rambla, donde los concejales de IU, ha criticado el PSOE, “han impedido la formación de gobiernos de progreso”. En el caso de Adamuz, IU ha favorecido junto al PP que ascienda a la Alcaldía Manuela Bollero (de un partido independiente) arrebatando el poder al socialista Manuel Leyva. En La Rambla gobernará el popular Jorge Jiménez (será el primer alcalde del PP en este municipio) después de que el PSOE e IU no llegaran a un acuerdo de gobernabilidad.

Por todo ello, los socialistas han apremiado a IU a que actúe contra sus concejales “con la misma contundencia que lo hará el PSOE con los concejales de Castro del Río que propiciaron un gobierno con la derecha”.

En Adamuz gobernará una independiente y en La Rambla lo hará el popular Jorge Jiménez

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE ha recordado que en el acuerdo adoptado esta pasada semana con IU de cara a la constitución de los ayuntamientos se recoge que “en ningún caso, ni el PSOE ni IU harán posible que se constituyan gobiernos municipales con la participación activa o pasiva del PP, Ciudadanos, Vox o cualquier grupo independiente”. Por esto, los socialistas han exigido a IU que “actúe con los concejales de su formación que no han acatado el acuerdo al que llegamos las direcciones provinciales con igual diligencia que lo hemos hecho nosotros”.

Desde la dirección del PSOE de Córdoba han afirmado que “los acuerdos están para cumplirlos y en caso contrario las direcciones de los partidos políticos, de acuerdo a sus propios estatutos y normas internas, deben actuar con rotundidad”.

Para los socialistas es “inaceptable, desde las sensibilidades progresistas, que un concejal de IU haya arrebatado con su voto la Alcaldía al PSOE en Adamuz y que los intereses particulares de los ediles de IU hayan impedido un gobierno de progreso en La Rambla”.

El PSOE ha expedientado a tres de sus concejales en Castro del Río

El PSOE ha insistido en que “igual que nosotros no queremos entre nuestras filas a quienes no tienen palabra y con su actitud pretenden manchar la dignidad de la militancia socialista, IU debería hacer lo propio con quienes no cumplen con los acuerdos y anteponen los intereses particulares a los generales”.

Cuando el PSOE habla del caso de Castro del Río se refiere a la apertura de expediente que han realizado los socialistas a sus concejales en este municipio por propiciar un gobierno de derechas. La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba ya anunció que abriría expediente disciplinario para su expulsión del partido a los tres concejales socialistas y la Ejecutiva Municipal de Castro del Río. La independiente María Ángeles Luque, la única edil de Vecinos por Castro y el Llano, se convirtió el pasado sábado en alcaldesa de la localidad tras ser respaldada por los cuatro concejales del PP y tres de los cuatro del PSOE, lo que supuso la pérdida de la Alcaldía de José Luis Caravaca (IU).