El PSOE llega a un acuerdo con IU para respetar la lista más votada en la provincia

Las comisiones negociadoras de PSOE e IU han alcanzado un acuerdo global en la provincia de Córdoba que "obliga a las dos fuerzas políticas" a "respetar la lista más votada en cada municipio y a no llegar en ningún caso a pactos con representantes de otras fuerzas políticas de derechas o independientes".

El documento, firmado ayer martes, 11 de junio, por el secretario de Organización de IU, Sebastián Pérez, y la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE, María Dolores Amo, se ha hecho público este miércoles tras la enorme polvareda que ha generado en la política provincial la ruptura del acuerdo de gobierno que IU Montoro había alcanzado en días anteriores con la Unión Democrática Independiente Montoreña (UDIM) para desbancar del poder a los socialistas tras 40 años de gobierno.

La ruptura de este acuerdo ha creado un enorme revuelo en la localidad del Alto Guadalquivir, donde se daba por hecho que el independiente José Romero, antes en las filas del PSOE, se iba a convertir en alcalde con el apoyo del único concejal de IU. El pacto dio un giro inesperado esta medianoche, cuando el edil de la coalición, Luis Navarro, emitía un comunicado en el que rompía las negociaciones para estupefacción de los independientes.

Este jueves, y a la misma hora, desde la avenida del Aeropuerto, sede del PSOE provincial, y desde Ambrosio de Morales, sede de IU, han emitido sendos comunicados firmados por Amo y Pérez, respectivamente, que desvelaban al fin este pacto de no agresión. Se da la particularidad de que la propia Amo es concejala de Montoro.

"Las políticas sociales y de progreso deben ser prioritarias en los gobiernos municipales de nuestra provincia, y las únicas fuerzas políticas que pueden garantizarlo son IU y el PSOE", recoge el manifiesto.

Así, este acuerdo global conlleva que, en los municipios donde el PSOE sea la lista más votada, IU respetará que el alcalde sea socialistas, y viceversa. "Ni el PSOE ni IU harán posible que se constituyan gobiernos municipales con la participación activa o pasiva del PP, Cs, Vox o cualquier grupo independiente". La firma "obliga a las dos fuerzas políticas a garantizar la materialización del mismo de cara a la constitución de gobiernos municipales de progreso".

Aparte de a Montoro, el acuerdo afecta específicamente a Castro del Río, donde de esta manera el alcaldable de IU, José Luis Caravaca, se garantizaría la Alcaldía; a Pedro Abad, donde IU volverá a gobernar con Magdalena Luque, y a otras localidades clave como Lucena y Puente Genil, donde ya se daba por hecho que repetirían Juan Pérez y Esteban Morales, respectivamente.

El pacto de no agresión, no obstante, sigue dejando en el aire dos municipios: Baena, donde PSOE e IU no suman, y Peñarroya-Pueblonuevo. También está por ver qué pasará en Adamuz, donde ya en el pasado mandato, pese a un acuerdo similar, IU y PP hicieron alcaldesa a la independiente Manuela Bollero (Decida).