Los pactos serán decisivos para formar gobierno en 17 ayuntamientos de Córdoba

El secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha confiado en repetir el “pacto provincial” que en 2015 cerraron con IU para “garantizar la estabilidad y la gobernabilidad” en un buen puñado de ayuntamientos de la provincia que quedan pendientes de pactos. Ruiz ha dicho que, como fuerza más votada en la provincia, a los socialistas les corresponde “iniciar conversaciones” con la coalición de izquierdas, un contacto que será también la clave para mantenerse al frente de la Diputación. IU tiene, en todo caso, la última palabra, como ocurrió en los anteriores comicios.

La cita con las urnas del domingo dejó la conformación de 17 ayuntamientos pendientes de pactos. Entre ellos, están los de ciudades estratégicas como Lucena, Puente Genil o Palma del Río, donde el PSOE ha logrado mayorías simples pero holgadas que les aseguran estas alcaldías sin dificultades en caso de llegar a un pacto global con IU. En la misma situación se encuentran Hinojosa del Duque, El Carpio y Rute, Alcaldía que ostenta el propio Ruiz, y donde parece que tampoco vaya a existir ningún problema para que gobierne la lista más votada, el PSOE.

En Pedro Abad ocurre al contrario: IU necesitaría del pacto global de no agresión con el PSOE para garantizarse el Ayuntamiento. Son situaciones calcadas a las de hace cuatro años, por lo que todo apunta a que no habrá ningún problema. Otros municipios, en cambio, dependen de complejas aritméticas y no hay nada seguro.

Adamuz. Decida mejora y podría repetir el tripartito

Una de las trifulcas políticas más sonadas tras las elecciones municipales de 2015 se produjo en Adamuz, localidad de 4.100 habitantes donde siempre gana el PSOE. El histórico socialista Manuel Leyva, uno de los hombres fuertes de Antonio Ruiz en la Diputación de Córdoba, vio perder la Alcaldía a manos de la agrupación de electores Decida, que se ha mantenido cuatro años en el gobierno gracias al respaldo de dos concejales del PP y de otros dos de IU. Y todo apunta a que este extraño pacto, que fue muy criticado en su momento por poner de acuerdo a fuerzas políticas aparentemente antagónicas, volverá a reeditarse.

Manuel Leyva recibió el domingo 1.283 sufragios (solo uno menos que en 2015), mientras que Manuela Bollero, al frente de Decida, ha visto aumentar considerablemente el respaldo de sus vecinos, de manera que ha subido de dos a cuatro concejales. La patata caliente queda por tanto en las filas de populares y, sobre todo, de lo que digan en la calle Ambrosio de Morales.

Baena. Pendientes de la decisión de Luis Moreno

Aunque el ex alcalde Luis Moreno no ha tenido el respaldo ciudadano esperado al frente de la candidatura Independientes por Baena y Albendín (Iporba), las elecciones han dejado un Ayuntamiento absolutamente fragmentado que lo convierte en el hombre clave de la gobernabilidad. El candidato del PSOE, Jesús Rojano, quien fuera delfín del propio Moreno en sus inicios en la política, ha dejado el partido tocado, al caer a solo cinco ediles desde una mayoría absoluta de 12. El PP, con cuatro concejales; IU, con tres, y Ciudadanos, con tres, completan un Pleno ingobernable en el que todos aguardan la decisión de Moreno.

“No tenemos preferencias”, resumió ayer el candidato de los independientes, cuyo regreso a la vida política como azote de sus antiguos compañeros de siglas era difícil de calcular por las simpatías y antipatías que, a partes iguales, genera entre sus convecinos. Muy tranquilo, en conversaciones con el Día, Moreno excusó que todavía “es muy pronto” para tomar una decisión y dijo estar “a la espera” de “quienes tienen que moverse”, en referencia al PSOE y al PP, los partidos que han obtenido los mejores resultados.

Según Moreno, en Indeba, un proyecto absolutamente personalista en el que lleva de manera indiscutible la voz cantante, todavía “no se ha planteado nada”, si bien subrayó la idea que ha repetido hasta la saciedad durante la crispada campaña electoral, su intención de “regenerar la vida política” en Baena, lo que en su opinión pasa por desterrar a Jesús Rojano de la Alcaldía.

Castro del Río. Un triple empate difícil de dilucidar

De los 77 municipios de Córdoba, Castro del Río es uno de los que ha quedado en una situación más compleja tras las elecciones, con un triple empate a cuatro concejales entre IU -que vence en número de votos–, el PP y el PSOE. La cuarta fuerza política en discordia es Vecinos por Castro y el Llano, con un representante en el plenario. Al actual alcalde, José Luis Caravaca, que aspira a su tercer mandato, le toca mover ficha.

“Agradecido a toda la gente que ha confiado por tercera vez consecutiva en nuestra organización política. Es la primera vez que lo consigue un partido político en Castro”, ha dicho en las redes sociales. Su principal rival para lograr la Alcaldía es el ex diputado provincial Julio Criado. Y, hablando de la institución provincial, la gestión en el área de Cultura de la número dos de la lista de Caravaca, Marisa Ruz, parece haber tenido poco impacto en su localidad.

Montoro. José Romero tiende la mano a IU y a los populares

La victoria del PSOE en Montoro deja uno de los momentos más “agridulces” de la noche electoral en Córdoba, según el calificativo empleado por el propio secretario provincial del partido, Antonio Ruiz. Montoro, feudo del partido del puño y la rosa, ve peligrar la Alcaldía por el impacto que ha tenido en el electorado la propuesta del ex concejal socialista José Romero, que al frente de su Unión Democrática Independiente Montoreña (UDIM) ha logrado cinco representantes en el Pleno, frente a los seis cosechados por la socialista Ana María Romero, que por lo tanto no revalida su mayoría absoluta. Los únicos concejales de IU y el PP podrían tener en la ciudad del Alto Guadalquivir la última palabra y reeditar un acuerdo similar al alcanzado hace cuatro años en Adamuz.

Pese a ser consciente de “plantear fórmulas incompatibles, es lo que ha demandado la ciudadanía”, dijo ayer Romero sin citar específicamente un tripartito. Desde que a mediados de abril presentara públicamente su candidatura, el impacto en la vida social montoreña ha sido evidente y en las redes la actividad ha sido efervescente, incluso en la misma jornada electoral, con vídeos llamando al voto. “Como hemos defendido durante la campaña, tenemos claro que lo queremos hacer de manera diferente y eso, ahora, significa que no apostamos por las mismas políticas que se hacen en el Ayuntamiento”, dijo ayer Romero de manera rotunda antes de insistir en la “necesidad de cambio” en el Consistorio montoreño.

Peñarroya-Pueblonuevo. Un posible acuerdo del PP y Luisa Ruiz

La segunda victoria de José Ignacio Expósito en Peñarroya-Pueblonuevo también tiene un sabor agridulce. El socialista gana un concejal –pasa de seis ediles a siete–, pero no suma mayoría absoluta con IU –se queda con solo un edil–. La mayoría está ahora en el bloque PP-Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ) de Luisa Ruiz, que vuelve a convertirse en la figura clave de la vida pública en la localidad del Alto Guadiato.

“Estamos dispuestos a escuchar a todos, a no ser que haya un acuerdo PSOE-PP”, dijo ayer Ruiz respecto a las posibles negociaciones para formar gobierno.

El candidato del PP, José Manuel Medina, pese a la satisfacción, asumió que “siempre te queda la espinita de que podrías haber estado un poco más arriba”, si bien de alguna manera se vio al frente del gobierno. “Por la ilusión, proyectos y frescura que ofrecemos a nuestros vecinos, el mejor gobierno estaría encabezado por los cinco concejales que ha obtenido el PP, sumado al trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los 12 restantes, que seguro harían un muy buen trabajo en cada una de las áreas”, ha dicho.

Medina avanzó que aún no ha entablado conversaciones con otros grupos “más allá de las felicitaciones y ánimos propios del momento, pero para llevar a cabo la idea que tenemos es obvio que deberemos hablar con todos”, dijo.“No podemos dejar escapar la oportunidad de fijar y sentar las pautas para construir una mejor Peñarroya-Pueblonuevo, una ciudad 2.0 donde venir a vivir e invertir”, animó. / E. Mauriz

La Rambla. El PP gana, pero con una complicada minoría

La Rambla ha experimentado uno de los vuelcos políticos más inesperados del 26M, con una victoria histórica del PP en el municipio de la llamada campiña roja, rodeado de localidades donde IU ha obtenido una incontestable mayoría absoluta: Montalbán, Montemayor y Fernán Núñez. La salida de la política de Alfonso Osuna, alcalde de IU, ha dejado a la coalición de izquierdas muy tocada, relegada a tercera fuerza tras los populares y el PSOE. Además, la enemistad histórica entre las fuerzas de izquierdas en el municipio lleva a descartar cualquier conversación para formar gobierno por esta vía, lo que deja al popular Jorge Jiménez en puertas de la Alcaldía.

La Victoria. José Abad pierde la mayoría absoluta

El ex socialista José Abad vuelve a ganar las elecciones en La Victoria al frente de la agrupación de electores Vamos, pero se queda en cinco ediles y pierde la mayoría absoluta. Abad necesitará por tanto de apoyos para gobernar un pleno integrado por otras tres formaciones: el PSOE (tres concejales), el PP (dos) e IU (uno). Cualquiera de estas dos últimas opciones bastaría para formar gobierno.

Villa del Río. Quinta victoria de Unide, aunque insuficiente

Jesús Morales, de los independientes de Unide, gana por quinta vez las elecciones en Villa del Río, aunque como ocurrió en los anteriores comicios tendrá difícil formar gobierno con sus cinco concejales. Todo apunta a que podría reeditarse el pacto de gobierno entre el PSOE –cinco ediles– e IU –dos ediles–, que sumarían de esta manera la mayoría absoluta deseada.

Villaralto. El impacto de Vecinos por Villaralto

IU tendrá dificultades para retener otro mandato la Alcaldía de Villaralto, pues pese a ganar baja a cuatro concejales y pierde la mayoría absoluta. La clave la tiene aquí la agrupación de electores Vecinos por Villaralto, que irrumpe con tres ediles y podría sumar un gobierno absoluto con los dos representantes del PP.