Los independientes y el PP de Montoro niegan el pacto que argumenta IU para romper el acuerdo

A dos días de la constitución del Ayuntamiento, la situación en Montoro es todavía de absoluta incertidumbre. A pesar de que el pasado fin de semana la Unión Democrática Independiente de Montoro (UDIM), que lidera José Romero, había llegado a un acuerdo con IU para lograr su investidura -y dejar así fuera de la Alcaldía al PSOE tras casi 40 años-, todo ha dado un vuelco.

La federación de izquierdas se ha desmarcado y ha roto este pacto porque, argumenta, los independientes han negociado a su vez con el PP cuestiones de gobierno, un acuerdo que niegan ambas formaciones. Sin embargo, tanto UDIM como el PP han negado este acuerdo y han asegurado que los populares solo se limitarán a apoyar la investidura.

Así, desde UDIM han asegurado que "en ningún momento se ha pactado un gobierno con las tres fuerzas políticas, siempre se ha mantenido que el acuerdo era de un cogobierno con IU y un apoyo del PP a la investidura".

"No entendemos de donde proviene esta información que es absolutamente falsa" han insistido desde la formación que lidera Romero.

"Ante ello y teniendo en cuenta que los acuerdos no han sido respetados por IU, incumpliendo con excusas y falsedades lo pactado, obligados y presionados por su dirección provincial con no sabemos qué motivos, desde UDIM no llegamos a comprender otras cuestiones ante esta decisión que las estrictamente partidarias".

Romero ha insistido este miércoles en "desmentir" que hayan existido negociaciones con el PP más allá de los acuerdos de investidura, por lo que ha exigido a IU que "no falten a la verdad" y ha reprochado a la coalición de izquierdas que cambie su posición a pocos días de la constitución del nuevo Pleno por las "artimañas" que ha atribuido a la ejecutiva provincial para negociar otros ayuntamientos. También ha lamentado que la actitud "tan crítica" contra el PSOE mostrada por el candidato de IU en los mítines no se traslade ahora a un acuerdo de gobierno.

Los cinco concejales de su formación, no obstante, realizarán en este mandato una "oposición seria y responsable", sin "bloquear" el Ayuntamiento, aunque al mismo tiempo ha criticado la "falta de diálogo" del PSOE desde las elecciones municipales, "sin que se hayan dirigido a nosotros en ningún momento".

Comunicado del PP

Desde el PP también han desmentido cualquier posible pacto con UDIM. Así, los populares de Montoro han transmitido que "en ningún momento hemos pedido ningún tipo de presencia en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montoro, sólo se debían acordar una serie de propuestas a llevar a cabo por el bien de Montoro, propuestas que distan mucho de ser de derechas o de izquierdas".

"Queremos aclarar de la mejor forma posible que nunca ha existido un pato entre el PP y UDIM y que esas propuestas que se presentarían no están firmadas ni comunicadas".