Muere un trabajador de 64 años tras sufrir un accidente en una cantera de Luque

Un trabajador de 64 años de edad ha muerto este jueves tras sufrir un accidente en una cantera de la localidad cordobesa de Luque, según ha informado el teléfono 112.

El siniestro laboral se ha producido sobre las 15:24, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de que un trabajador había resultado herido por la caída de un hierro y había quedado atrapado en una cinta transportadora en una cantera.

Al lugar han acudido al auxilio de la víctima efectivos de bomberos de Baena, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado el fallecimiento del operario, de 64 años de edad, y ha solicitado la activación del protocolo judicial.

El 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.