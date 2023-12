"Si no llueve, esto va a ser un drama": las Jornadas de Otoño analizan el problema de la falta de agua en el Norte de Córdoba

Las Jornadas de Otoño de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno han cerrado este viernes su ciclo de ponencias abordando la problemática del agua en la zona norte de Córdoba, con la intervención de Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Covap; Marcos Martín González, consejero delegado de Hidralia; Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba; Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, y Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, moderado por el periodista Francisco Javier Domínguez.

La Plataforma Ciudadana Unidos por el Agua también ha querido estar presente en este debate en torno al problema del agua, manifestándose de forma silenciosa a la entrada de los ponentes y como público en las jornadas.

Ricardo Delgado Vizcaíno comenzó su disertación con un mensaje muy claro: “No podemos hacer que llueva”. Pero es que, además, según datos aportados por el presidente de Covap, en los últimos años se han registrado unas lluvias de 450 litros por metro cuadrado, valores menores si se refieren al año hidrológico, lo que da una muestra de la “falta de previsión por parte de las administraciones para un problema que desde hace nueve años, desde nuestra cooperativa, estamos advirtiendo de la falta de agua en la zona”. Ante esta situación, desde la cooperativa se ha estado solicitando la conexión del embalse de Puente Nuevo a Sierra Boyera, antes de que éste último se secara.

Delgado ha querido explicar detalladamente cómo Covap está actuando ante esta problemática, con un gasto medio anual de casi dos hectómetros cúbicos, tanto para la ganadería como para la industria agroalimentaria, con un coste extraordinario derivado de la necesidad de cisternas para abastecer ambos sistemas.

Para el presidente de la cooperativa, la reducción y la reutilización del agua, dentro de su Plan de Gestión Ambiental, es fundamental como aporte social y medioambiental hacia el territorio, de ahí que se haya conseguido reducir el consumo en un 7%, aprovechando la condensación de las tuberías de la industria.

Respecto al sistema de depuración de aguas de la industria, Delgado ha señalado que se ha incorporado un terciario en el sistema, para someter a una segunda depuración el agua residual, dando así parámetros mejores que el de las aguas residuales de las depuradoras locales. Esta agua resultante se usa para la limpieza o para depósito ante posibles incendios, sin tener contacto alguno con la industria agroalimentaria.

Aumentar las depuradoras es clave

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ha hecho una exposición sobre las actuaciones a acometer en los próximos seis años que se recogen en el Plan Hidrológico, en el cual se recoge la necesidad de ampliar las estaciones depuradoras de distintas localidades de Los Pedroches, una actuación que corresponde a la Junta de Andalucía. También es necesario acometer una tanda de medidas de buenas prácticas en el sector ganadero e industrial, ya que estos son los principales actores que provocan la contaminación difusa y puntual de las aguas del pantano de La Colada.

En el análisis del estado de las balsas de agua de Los Pedroches, que se contabilizan tres masas como son el embalse de La Colada, el embalse de Buenas Hierbas y las aguas subterráneas, es “pésimo” según la CHG, catalogando también las balsas de aguas de sus ríos como “peor que bueno”, con una elevada concentración de nitratos, y presencia de amonio, nitratos e incluso arsénico. Acabó su disertación asegurando que “están asegurados los hectómetros de agua reservados para la población y las actividades secundarias con el agua embalsada en La Colada, lo que hay que trabajar es por conseguir un agua de calidad”.

El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, centró su intervención en destacar que lo que “estamos viviendo ahora es el error que se cometió hace 15 años de paralizar las obras de la red secundaria de La Colada”, que conectaban los pantanos de Sierra Boyera y el de Los Pedroches. Una actuación que se ha recuperado por el Ejecutivo andaluz y que ya ha sido licitada.

También quiso recordar el subdelegado que “no podemos mirar al cielo esperando a que llueva, tenemos que actuar en previsión”, y por ello, desgranó el plan de intervención que desde la Junta se está llevando a cabo con la ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de la zona norte de Córdoba, con el objetivo de reducir la contaminación. Un plan que está dotado de 46 millones y que ya se ha puesto en marcha con las obras de ampliación de la estación depuradora de Pozoblanco. Molina quiso dejar claro que estas actuaciones no suponen una renuncia a sus peticiones de conexión futura entre Sierra Boyera y Puente Nuevo.

Las primeras medidas, ya este diciembre

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, relató la serie de medidas que se van a llevar a cabo en el menor tiempo posible, porque “tenemos que tener agua lo más pronto posible, con las soluciones más rápidas”. Con la financiación de emergencia de 4 millones de euros desde la Junta de Andalucía se llevarán a cabos las medidas que fueron planteadas en su día a los alcaldes de las comarcas del Alto Guadiato y Los Pedroches y aceptadas por unanimidad. Entre estas medidas está la estación potabilizadora en Sierra Boyera, añadir la red de media tensión de Los Pelayos para aliviar la energía de los grupos electrógenos de bombeo de La Colada a Sierra Boyera, además de actuar sobre las algas de La Colada.

Estas medidas se podrán comenzar en este mes de diciembre, según las estimaciones del presidente de la Diputación, dado que se acelerarán los plazos tanto de las ofertas como de la adjudicación de las actuaciones, para que en un plazo de tres a cuatro meses puedan ser una realidad.

Preguntado por los presentes sobre las opciones que tendrá la población si no llueve, Fuentes ha sido tajante en su mensaje: “Si no llueve, esto va a ser un drama aquí y en toda Andalucía”, argumentando que es necesaria una actuación estructural de calado para que esta sequía y este problema no vuelva a repetirse en el futuro, además de un aspecto esencial como es el consumo responsable.

En el coloquio también participó el consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín, que explicó las obras de mejora que su empresa está llevando a cabo en la gestión del agua de Pozoblanco, además de ofrecerse a Emproacsa para la búsqueda de soluciones asegurando que “la tecnología está, el agua está, solo hay que comenzar a actuar”.