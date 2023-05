Aurelio Fernández: "Lucena vive con impaciencia el cambio político, y llegará de la mano del PP"

Aurelio Fernández (Lucena, 1975) aspira a recuperar la mayor plaza de la provincia tras la capital después de 25 años de monopolio socialista. "Lucena vive con impaciencia el cambio político", asegura el aspirante.

-¿Por qué quiere ser alcalde de Lucena?

-Cuando alguien está en política como yo, lo que te mueve es querer ayudar al máximo a tus vecinos. Y ser alcalde es la manera más directa, rápida y ágil de estar al servicio de tu pueblo. Actualmente soy concejal y parlamentario andaluz, que ya es todo un honor y una gran responsabilidad, pero considero que es mucho más directo y cercano hacerlo desde la Alcaldía. Con mi experiencia de vida, he considerado que es el momento ideal para dar este paso.

-Es su primera campaña electoral como candidato, ¿cómo la lleva?

-Cuando asumes este reto, tienes que hacerlo en plenitud, con toda la energía posible. La realidad es que llevamos meses en campaña, haciendo un trabajo duro y arduo para conocer la opinión de los colectivos y las asociaciones, y todo eso se ha plasmado en un programa que es el contrato con los lucentinos. Sigo ilusionado, motivado, con alegría, porque estoy rodeado por un equipo de gente muy positiva y muy dinámica. Llegamos al 28 de mayo a pleno rendimiento.

-¿Está agotado el proyecto de Juan Pérez?

-Sí, está totalmente agotado. No puede dar más de sí y es algo que el pueblo de Lucena sabe, se dice en la calle y nosotros estamos hartos de escucharlo. Lucena vive con impaciencia el cambio político. Y evidentemente tiene que venir de la mano del Partido Popular.

-¿Cuál sería su primera decisión en el caso de convertirse en alcalde?

-Hay muchas cosas que hacer porque Lucena, en general, necesita unas políticas diferentes, de manos de un equipo que ponga a la ciudad en primera línea, con decisiones a un nivel superior. Lucena necesita estar más limpia, ser más segura, que sus emprendedores y sus autónomos tengan oportunidades... Esto es muy importante, porque el Ayuntamiento, en estos últimos 25 años, siempre ha ido a remolque de los emprendedores, y es imprescindible darles más facilidades y responder a sus necesidades. Y, desde luego, algo a lo que me comprometo a llevar a cabo desde el primer momento en que entremos es poner al Ayuntamiento al servicio del ciudadano. Hay muchos trámites burocráticos, por lo que los ciudadanos ven a su Ayuntamiento como algo lejano, donde para conseguir algo hay que hacer una infinidad de gestiones. Tenemos que cambiar esa situación.

-¿De qué equipo se ha rodeado para esta aventura política?

-Está claro que los cambios que Lucena necesita tienen que venir de la mano de un equipo nuevo, que introduzca ilusión renovada. Nosotros conjugamos veteranía y experiencia, y todo este bagaje lo pondremos al servicio de los demás. En su candidatura, el PP ha incluido a gente que representa a una sociedad tan diversa como es la lucentina. Hay profesores, técnicos, psicólogos... Lo más importante es que llegan con ganas de trabajar.

-¿Qué evaluación hace de estos años en la oposición?

-Estos cuatro años han sido muy extraños. Entré en el Ayuntamiento en junio de 2019 y poco tiempo después vino la pandemia. Todos fuimos a una, no valían los ideales políticos. Por lo tanto, se tomaron muchas decisiones y estuvimos a la altura como oposición. No era el momento de aprovechar posibles errores que pudiera cometer el equipo de gobierno. Ahora ha llegado otro momento. Mantenemos una relación cordial, pero eso no quita que defendamos nuestras posiciones, pero sin crispación y sin disputas. Nuestros vecinos quieren que la política se haga con moderación y respeto, y es la política que haremos si gobernamos.

-Hablando del día después de las elecciones, ¿se pone alguna línea roja para posibles pactos?

-El PP sale a las elecciones a ganar con una mayoría suficiente que nos permita gobernar. Y, en el día después, podremos hablar con todo el mundo, porque estando en el Ayuntamiento hemos aprobado los presupuestos del PSOE y hemos votado a favor de mociones de IU y de Vox y Cs. Hemos hablado a la derecha y a la izquierda, por lo que cuando pasen las elecciones estaremos dispuestos a hablar con todos.

-¿Vox será un socio preferente?

-Hemos hablado con Vox en numerosas ocasiones y, como decía, hemos votado a favor de unos y de otros en distintos asuntos. Habrá que ver los números, y en ese momento nos sentaremos a hablar con quien haga falta.

-¿Qué cambios introduciría en la Alcaldía?

-Soy una persona trabajadora y humilde, y ese carácter lo llevaré a la Alcaldía. Además, considero que un alcalde tiene que ser cercano, estar al pie de la calle; no podemos quedarnos encerrados en un despacho. Y algo fundamental es que llevaré a Lucena por bandera. Cuando haya que ir a cualquier otra administración a reclamar, el alcalde tiene que liderar esas demandas. Llevo un año en el Parlamento y veo a alcaldes y concejales que van a pedir cosas, y el de Lucena debe dinamizar y ejercer la capitalidad respecto a los municipios cordobeses. Lucena tiene que estar a la cabeza, ser una locomotora, porque nos estamos quedando atrás. Nos están dejando atrás otros municipios que han despegado definitivamente y que están generando riqueza. Para eso tiene que haber un alcalde comprometido y que pelee.

-¿En qué localidad piensa?

-Se me ocurre Antequera, por ejemplo. Desde que entró el PP, Antequera ha cambiado por completo, porque las mejores políticas sociales que existen son la generación de empleo. Lucena no se puede quedar atrás.

-¿Siente que Lucena ha dejado de ser un referente económico en la provincia?

-En parte, sí. Lucena tiene el sector del frío industrial, que es puntero y un referente en toda Andalucía, pero el sector necesita más, que el gobierno local le abra las puertas y le acompañe en sus reivindicaciones, facilitándole información, estableciendo contactos. Hay empresas que han crecido a pulmón, sin ninguna ayuda del Ayuntamiento. Y nosotros debemos estar para facilitarles el crecimiento.

-¿Cuál considera que será su proyecto estrella en caso de convertirse en alcalde?

-Lucena necesita muchas cosas muy importantes. Los lucentinos demandan, por ejemplo, que la ciudad esté más limpia, y eso para mí es un gran proyecto que es competencia municipal. Y muchos jóvenes cuando salen aseguran que no se sienten seguros. Nuestra idea es ampliar y modernizar la Policía Local. También hay que ofrecer mayores servicios de bienestar social. Y es verdad que hacen falta más plazas de aparcamiento. Evidentemente, proponemos un parking público junto al Paseo de Rojas. Me he comprometido a que, si soy el alcalde, no haremos el aparcamiento debajo de la bodegas Víbora que está proyectado, sino en otra ubicación. Lucena, en definitiva, necesita ser más ágil, más eficaz y más atractiva para los ciudadanos. Es la manera de conseguir una ciudad mucho mejor y entrar en el siglo XXI, y no gobernar a corto plazo como ha hecho el PSOE durante estos años, tapando parches.

-Lucena ha ocupado muchos titulares en los últimos años por problemas de seguridad ciudadana vinculados al ocio nocturno, ¿cuál es su propuesta en este sentido?

-Hay que ampliar la plantilla de la Policía Local hasta llegar al centenar de agentes, y hay que reestructurar las distintas secciones del cuerpo para optimizar los recursos humanos, modernizar las instalaciones e incluso instalar cámaras de seguridad donde se determine. Otro tema que nos preocupa es la ocupación de viviendas, que es cada vez más frecuente en la ciudad. Crearemos una ventanilla de atención al ciudadano para asesorar a las propietarios y a los vecinos, con un teléfono que permita la conexión con la Policía local. Es un problema serio que no se está atendiendo.

-¿Por qué no termina de despegar el turismo en Lucena?

-Nunca hemos llegado a ser un destino turístico importante. Hay que invertir en infraestructura turística, porque no podemos esperar a que el turismo venga sin más. Proponemos tematizar el Castillo del Moral, concluir el proyecto del palacio de los Condes de Santa Ana para que se convierta en un centro de interpretación de la ciudad; remodelar las exposiciones permanentes de la Casa de los Mora; potenciar la necrópolis judía, que es única; construir una zona de recepción de visitantes y poner en valor la basílica de Coracho, que está totalmente abandonada. Además, hay edificios como la tercia que debemos dotar de contenido y que convertiremos en un museo de arte sacro. En cuanto a la vía verde, que a raíz de la pandemia se convirtió en una gran referencia para la práctica del senderismo, hay que potenciarla porque se encuentra totalmente abandonada; llevamos años pidiendo la iluminación del tramo de Lucena. Es decir, hay muchas cosas que mejorar y el objetivo será hacer que los turistas se enamoren de Lucena.

-Hablaba antes de que Lucena ha dejado de ser una locomotora económica, ¿qué propone para el impulso de la economía?

-Nuestra primera decisión en este sentido será la creación de una oficina de atención al inversor para dar apoyo y ofrecer todas las facilidades posibles a los emprendedores. También mejoraremos los polígonos, porque algunos no presentan una situación digna ni decente, y eso echa para atrás a los inversores. Y hay que digitalizar el municipio y los servicios, porque la administración está a años luz de lo que debería ser en la actualidad. En la web, por ejemplo, no se puede consultar ni el propio PGOU. Es básico que el Ayuntamiento se transforme digitalmente, reduciendo trámites y burocracia. La política nuestra irá por ahí. Al mismo tiempo, apostaremos por la Formación Profesional Dual. En Lucena ya tenemos algunos ciclos formativos, pero queremos que haya muchos más vinculados al sector del frío, que necesita personal cualificado, o a la robótica, que es un sector emergente.

-¿Qué va a pasar con el hospital de Lucena?

-La Junta está comprometida, y si no se ha avanzado más es por culpa del Ayuntamiento, es el único responsable. Tiene que facilitarle el suelo a la Consejería pero, antes, debe acometer una serie de arreglos básicos, entre ellos soterrar el cable de alta tensión que pasa por allí. Es una obligación que no ha llevado a cabo. Si nosotros entramos, se terminará ese trámite de inmediato. El equipo de gobierno nos dice que el trámite está en las últimas, pero llevan meses contando lo mismo.

-¿Este es el principal error del mandato?

-No hablaría de solo este mandato. El alcalde lleva ya 12 años y el PSOE, 24. A Lucena le faltan muchas cosas. Lo principal es que nos estamos quedando atrás, y Lucena tiene que ser el motor económico, cultural y turístico del corazón de Andalucía; tiene que volver a convertirse en un estandarte.

-¿Como es la salud del PP de Córdoba?

-El PP de Córdoba es una gran familia, en la que predomina un ambiente fantástico y todos somos amigos más que compañeros. Eso ha hecho que, por ejemplo, obtuviéramos siete de 12 diputados en las elecciones autonómicas, los mejores resultados de la historia. Estas cosas no pasan por casualidad, sino por trabajo, por la capacidad de las personas implicadas... El PP de Córdoba es un ejemplo no solo en Andalucía, sino en el resto de España. Y eso llega al partido en Lucena, da estabilidad, confianza, seguridad... Afrontamos las elecciones municipales de la mejor manera posible.

-¿El PP va a recuperar la Diputación?

-Nunca se sabe lo que puede pasar, porque es un futurible, pero el PP sale a eso. Ya se gobernó y se demostró que las cosas se pueden hacer bien. Estoy convencido de que ha llegado el momento del cambio en la Diputación. Hay que seguir trabajando en estas semanas de campaña que nos queda, porque ese cambio le vendría muy bien a todos los pueblos.