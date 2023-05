Sergio Velasco: "Puente Genil no puede dejar pasar más trenes"

Sergio Velasco (Puente Genil, 1975) aspira a ganar la Alcaldía de Puente Genil, una plaza importante que se le resiste al PP cordobés y que ahora ve factible conseguir con el aval de Juanma Moreno en la Junta.

-¿Por qué quiere ser alcalde de Puente Genil?

-Lo primero que quiero es que los pontaneses vuelvan a sentir orgullo de su pueblo y tengan posibilidades. El otro día explicaba en la presentación de nuestra candidatura que el deseo más importante de todos es que nuestros hijos tengan un pueblo en el que se puedan desarrollar desde el punto de vista de la formación, que tengan unas instalaciones deportivas adecuadas, un nivel de servicios de primer nivel y que tengan la posibilidad de desarrollar su vida aquí para construir un pueblo maravilloso. Puente Genil ha sido un pueblo importantísimo durante muchos años y desde luego hemos dejado de ser una locomotora para quedarnos notablemente estancados, y Puente Genil no puede dejar pasar más trenes.

-¿Qué evaluación hace del paso de Esteban Morales por la Alcaldía?

-Después de 12 años, una de las cuestiones que salta a la vista es que Esteban Morales no ha dejado de poner excusas. Siempre ha tenido alguna para justificar las pocas cosas que se han hecho. Primero la herencia de la crisis económica, después el Covid-19... Y nosotros lo que vemos es que en otros municipios han vivido una evolución muy importante. Hay un ejemplo que puede resumir estos mandatos: de todos los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, el único que no accedió a los fondos Edusi, los de mayor dotación económica procedentes de la Unión Europea, fue Puente Genil. No ha habido ninguna gestión y no hemos sabido aprovechar las oportunidades que ha habido, y además la gestión ha llegado al punto de que se ha desmantelado la estructura del Ayuntamiento. Apenas hay trabajadores en la oficina municipal de Obras y Urbanismo, funcionamos con un PGOU de 1991, se ha desmantelado el área de Deportes... En definitiva, nos encontramos con un Ayuntamiento sin personal, infradotado, y en el que la gestión brilla por su ausencia.

-Haciendo esta radiografía, ¿es el momento del PP en Puente Genil?

-Es el momento del Partido Popular, sin duda. Que Juanma Moreno haya accedido al gobierno de la Junta de Andalucía ha sido la demostración palpable de cómo funciona este partido, resolviendo los problemas reales de la gente, poniendo el acento en la mejora del empleo, en que haya crecimiento económico y por supuesto con unas políticas sociales importantísimas. Siempre subrayo un dato que considero muy relevante: en 2018, cuando todavía gobernaba el PSOE de Susana Díaz en la Junta, la transferencia para dependencia fue de dos millones de euros, y en 2022, ya con Juanma Moreno, se han superado los cinco millones, es decir, un 250% más. Por tanto, eso que a veces se dice de que los gobiernos populares no están pendientes de los más necesitados queda demostrado que no es cierto.

-¿Cuál sería su primera decisión en caso de llegar a la Alcaldía?

-La primera es reorganizar el Ayuntamiento, porque los servicios están desestructurados, ni siquiera hay un área de Mantenimiento que responda a algo tan básico como hacer las reparaciones mínimas en los colegios o las instalaciones deportivas. Unificaremos el mantenimiento con un mando centralizado, lo que permitirá actuar con agilidad. El área de Contratación también funciona muy mal, y no se ejecutan las inversiones que están recogidas en el presupuesto; hay que agilizarlo porque no se puede ser tan lento en la gestión.

-¿Algún proyecto estrella con el que el PP quiera ganarse el apoyo de la población?

-Voy a decir tres. El primero, un plan de aparcamientos. No es más que ejecutar lo que ya han hecho otros municipios, como Estepona, donde por 1 euro puedes dejar estacionado el coche todo el día. En la zona centro y en muchos barrios como Santo Domingo o el entorno de la calle Aguilar hay un elevado déficit de aparcamiento. Esto se puede resolver poniendo el suelo público que tenemos a disposición o mediante el arrendamiento de solares privados. Y otra prioridad es la ciudad deportiva norte. Puente Genil es el municipio con más actividad deportiva de la provincia y no tenemos unas instalaciones acordes a la realidad de muchas disciplinas, y lo que proponemos es construir una ciudad deportiva junto al nuevo cuartel de la Guardia Civil, lindando con la A-318. Es un terreno de unas 20 hectáreas que queremos permutar con los propietarios. Y, para terminar, actualizar el PGOU. No podemos seguir con un plan tan antiguo. Nos comprometemos a desarrollar uno nuevo en 24 meses.

-En Puente Genil ha habido numerosas movilizaciones en los últimos meses por el estado de la sanidad pública, ¿es un movimiento electoralista?

-Es un movimiento descaradamente electoralista. Ya ocurrió que justo antes de las elecciones autonómicas del pasado junio hubo concentraciones. El PP de Puente Genil consiguió abrir un cauce de diálogo, y la delegada de Salud, María Jesús Botella, se desplazó aquí con diferentes responsables y atendió las distintas cuestiones. Esto permitió que se abra un cauce de comunicación fluido con la plataforma. Es evidente que en la sanidad hay problemas, y no solo en Puente Genil, como la falta de especialistas, pero precisamente un problema de décadas, la cobertura de las cuatro plazas de Pediatría del municipio, se ha resuelto. Que faltan algunos especialistas en el hospital porque han pedido traslado, es cierto, porque los funcionarios tienen ese derecho, y no es fácil encontrar recambio en estos momentos. La única inversión que se ha hecho desde que se construyó el hospital ha venido del gobierno de Juanma Moreno, con 250.000 euros para la mejora del área de Urgencias. Entiendo que haya gente que se impaciente, pero lo cierto es que los problemas poco a poco se van resolviendo.

-Hablaba de que Puente Genil ha dejado de ser una locomotora. ¿Qué medidas propone el PP para recuperar esa capitalidad en el sur de la provincia?

-Voy a poner el ejemplo de Antequera. A través del puerto seco y con otras actuaciones de carácter urbanístico, han planificado suelo industrial de grandes dimensiones, no microparcelas como hay en Puente Genil, para que industrias de cierta relevancia se instalen allí. Pero no hablamos solo del problema de atraer a empresas de fuera, es que el problema lo están encontrando empresas muy conocidas para crecer porque no hay suelo industrial. Y por supuesto trabajaremos en la línea de integrar nuevos ciclos de Formación Profesional Dual. Es algo que no se hace con una declaración en un Pleno y enviando una petición a la Junta. Tenemos que sentarnos las partes implicadas: la Delegación de Educación, los empresarios, los centros y el Ayuntamiento como coordinador de esta iniciativa.

-Hace unos años, Juanma Moreno estuvo en Puente Genil y aseguró que la próxima vez que visitara el municipio llegaría a través de la Autovía del Olivar. Pero no ha sido así, ¿qué explicación se le puede dar a los vecinos?

-Evidentemente era una declaración de intenciones, y de hecho el gobierno de la Junta ha reactivado los proyectos de la Autovía del Olivar; ahora mismo, se está trabajando en los tramos de Lucena-Cabra y Lucena-Las Navas del Selpillar. Lo primero que habría que hacer es actualizar unos proyectos que llevan 20 años redactados, porque el PSOE anunció esta infraestructura en 1996. Hay que actualizar los presupuestos. Por supuesto queremos que el tramo del entorno de Puente Genil se haga lo antes posible, pero quiero recordar que quien empezó la autovía por la variante de Lucena fue el PSOE. Dicho esto, la Junta ha invertido casi tres millones de euros en carreteras en Puente Genil; por ejemplo, los 14 kilómetros de la A-318, que es la ronda norte, se han reasfaltado, y es algo que llevábamos décadas esperando. Así que, bueno, el presidente andaluz no vino por la Autovía del Olivar, pero sí por unas carreteras que estaban en perfecto estado de revista.

-El turismo se ha convertido en los últimos años en una actividad importante en Puente Genil, sobre todo por su relación con el alumbrado navideño. ¿Qué planes tiene el PP para este sector?

-Hay que reconocer que el alumbrado se ha convertido en un atractivo indiscutible, y lo que queremos es seguir colaborando estrechamente con Iluminaciones Ximénez, poniendo a su disposición todos los recursos disponibles. Crearemos un plan turístico real para que los visitantes descubran todos los atractivos de la ciudad y que no se queden solo en el alumbrado. Y, en cuanto a la vía verde del Aceite, resolveremos la la conexión del casco urbano con la estación de Campo Real, que está a cuatro kilómetros. Es importante, porque el propio municipio no disfruta actualmente de esas instalaciones y los turistas las ven lejanas.