Matilde Esteo: "Palma del Río necesita un cambio político urgente"

Procuradora de profesión, madre de tres hijos y nacida en Granada (1969), la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma del Río, Matilde Esteo, aspira a lograr una Alcaldía que históricamente se ha mantenido en manos del PSOE.

-¿Por qué quiere ser alcaldesa de Palma del Río?

-En primer lugar, me parece una oportunidad única poder trabajar por mi ciudad. Y considero que puedo aportar mucho, porque traigo una nueva perspectiva y una nueva forma de hacer política, con ideas y desafíos nuevos. Yo he dado el paso, ¿me acompañas? fue el primer eslogan que lanzamos. Llegué a la política como independiente y pronto estuve dentro del organigrama del partido. Soy consciente de la necesidad de impulsar un cambio político en Palma del Río, y mi equipo y yo podemos liderarlo. Palma del Río necesita un cambio político urgente.

-En las últimas elecciones municipales, el PP ganó un centenar de votos, pero aun así quedó muy lejos del PSOE, con cinco concejales frente a 10. ¿Por qué esos resultados tan discretos del PP?

-No creo que sean unos resultados discretos, pues hay que tener en cuenta que el PSOE ha gobernado en nuestra ciudad siempre, por lo que cualquier avance del PP es importante. En el anterior mandato conseguimos un concejal más aun cuando los resultados del partido en cómputo general no fueron buenos. Y debemos tener en cuenta que Palma ya ha apostado por un cambio: en las últimas elecciones, Juanma Moreno logró mayoría absoluta en la localidad. Aun así, debemos ser muy prudentes y nunca confiar en que esos datos se van a extrapolar. Si yo lo pensara, me estaría engañando a mí misma. Pero sí es verdad que en Palma del Río, al igual que ha ocurrido en muchísimos lugares, la ciudadanía ha perdido el miedo a echar la papeleta del PP en las urnas, y eso es un paso muy importante.

-¿El hecho de ser de Granada le puede restar apoyos?

-Yo soy palmeña, me siento palmeña. Nací en Granada por casualidad, porque mi padre era guardia civil y estaba destinado allí. Hasta los 17 años viví en Villa del Río, pero desde entonces mi casa está en Palma del Río.

-¿Con quién estaría dispuesta a pactar?

-Es una pregunta muy difícil, pero hoy por hoy no me planteo ningún tipo de pacto. Lo importante es hacer un cambio sin tener las manos atadas por ningún partido político. Pero, hasta que no se conozcan los resultados en la noche del 28 de mayo, eso ni siquiera se puede plantear. Sí es importante advertir de que a lo mejor pacta la izquierda y eso impide el cambio.

-¿Debería gobernar el candidato de la lista más votada?

-El que el pueblo quiera...

-¿Qué evaluación hace de la gestión del PSOE en estos cuatro años?

-Hemos vivido cuatro años de un gobierno del PSOE marcado por una política más preocupada por las redes sociales que por la gestión, y mi ciudad ha sido más conocida en el mandato por proyectos mal ejecutados, como el carril bici, que por las bondades y por el gran potencial que tiene. Y eso es muy importante recalcarlo. Nosotros hemos marcado un antes y un después en la oposición, con propuestas importantes que ni siquiera han sido estudiadas. Así que hemos vivido más una política de confrontación, de oposición a la oposición. Pero, en nuestro caso, siempre hemos mirado por Palma del Río, dejando incluso atrás las siglas de nuestro partido en determinados momentos.

-¿Qué considera que habría que cambiar en el Ayuntamiento?

-Hay que mejorar la gestión pública y dar más importancia a la transparencia y a la participación ciudadana, tomando decisiones desde el consenso y no desde la confrontación, porque hemos vivido situaciones complicadas con una confrontación extrema. Nosotros siempre hemos hecho propuestas, y al tiempo hemos fiscalizado, en un ejercicio de oposición responsable. El objetivo es impulsar Palma del Río con proyectos importantes, porque el potencial es enorme. Y lo que necesita es un equipo de gobierno fuerte, con buenos gestores, para lograr que Palma del Río recupere el sitio que tenía antaño.

-¿A qué proyectos quiere dar prioridad?

-Estamos en elaboración del programa electoral y me rodearé de un gran equipo, el mejor posible, con una lista integrada por gente muy preparada. Queremos dar gran importancia al impulso económico, porque necesitamos seguir avanzando, atraer empresas y que se creen nuevas, pues han cerrado muchísimas en los últimos años. También apostamos por reforzar el turismo, ya que hubo un año en que ni siquiera estuvimos representados en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid. Y, por último, nos interesa muchísimo que quien gobierne esté pendiente de todos los ciudadanos. Yo gobernaré para todos.

-¿Ha habido sectarismo en la manera de gobernar del PSOE?

-Ha faltado una escucha activa, y eso es muy importante. Y ha faltado el trabajo del día a día con el ciudadano, no se ha escuchado a todo el mundo.

-La naranja es una de las principales fuentes económicas del municipio, ¿qué planes propone desde el Ayuntamiento para impulsar el sector?

-Una de nuestras propuestas es la creación de la Concejalía de Agricultura. Lo consideramos algo esencial, ya que la agricultura supone más del 80% de la economía de la localidad. Apostamos firmemente por este sector y vamos a trabajar con todos los agentes involucrados en la cadena. Iremos de la mano de ellos.

-Palma del Río ya tiene hospital. ¿Está funcionando como se esperaba? Hay muchas críticas al respecto...

-Debemos estar muy contentos, es algo importantísimo para Palma del Río y para la comarca, pues supone un impulso tremendo, aunque es cierto que ha habido críticas por no estar abierto al 100% desde el primer momento. El hospital, como ya se dijo y ocurre con todos los centros similares, se abre por fases, y esas fases se están cumpliendo. Constantemente empiezan a funcionar nuevas especialidades. Así se hizo por ejemplo con Quirónsalud Córdoba, que es privado. No se está haciendo algo que no se haya hecho antes.

-Los médicos de Atención Primaria han sido de los más combativos en la provincia por su situación. Entiendo que no es competencia municipal, pero ¿se ha reunido con ellos? ¿Comparte el malestar?

-Es cierto que no es competencia municipal, pero sí trabajamos para ver en qué podemos ayudar. Es una situación muy complicada. Personalmente, como portavoz del PP he estado en contacto desde el primer momento con el centro de salud y los médicos en huelga, a quienes hemos escuchado, conocemos sus reivindicaciones y su situación. Sobre esa base, lo único que nos queda es trasladar a quien tiene la competencia todas estas manifestaciones, porque siempre nos preocupamos por Palma del Río.

-También se ha estrenado el Cercanías de Palma a Villa del Río, ¿es satisfactorio?

-Para Palma del Río, la frecuencia ha aumentado bastante, por lo que no podemos más que estar muy contentos. Era algo muy demandado, y será muy importante para el desarrollo económico.

-Pasando a otro asunto, ¿por qué no termina de despegar el turismo en Palma del Río?

-Nuestra intención es encargar un estudio de viabilidad para ver qué está fallando, pues se ha trabajado sin planificación, con ocurrencias. Palma posee un potencial enorme porque tenemos un patrimonio importante pero, por ejemplo, hay museos que siguen cerrados. Debemos hacer una proyección autonómica y nacional, y no trabajar exclusivamente para la ciudadanía palmeña. Crear un identidad y una imagen también es un asunto es muy importante.