Santiago Cabello: "Es de Justicia que el Gobierno central realice una mayor apuesta por Los Pedroches"

Santiago Cabello Muñoz (Pozoblanco, 1979) afronta su tercera campaña electoral como cabeza de lista del Partido Popular en Pozoblanco "con la misma ilusión" que le movió a presentarse a la Alcaldía en 2015. "Yo no venía de la política, sino de la empresa privada y el sector ganadero, pero la situación que vivía Pozoblanco, hundido en la parálisis y la crispación, me movió a tomar una decisión que no estaba en mis previsiones", recuerda. Desde entonces -dice- "hemos logrado cambiar por completo el rumbo y los datos lo demuestran".

-¿Qué lo mueve a repetir como candidato?

-Creo que hemos hecho muchas cosas bien pero también pienso que es un proyecto en marcha, que todavía necesita de seguir trabajando bajo la misma línea con el fin de consolidar estos avances y que no volvamos al pasado. Tenemos menos desempleados que antes, un mayor número de empresas, impuestos como el IBI en mínimos históricos y hemos logrado eso reduciendo la deuda desde 4,5 millones de euros hasta los cero euros que están previstos para cuando concluya el próximo mes de mayo. También hemos desbloqueado proyectos muy importantes como la depuradora o la Ronda Norte, hemos puesto en marcha nuevos centros municipales, hemos afrontado reformas urbanísticas por todo el municipio, hemos modernizado numerosas instalaciones y hemos apostado con decisión por sectores como la agroindustria, el comercio, la hostelería, así como por las nuevas tecnologías, el deporte, la cultura, el apoyo a los empresarios o el turismo. Y hemos batido récord de gasto social con la vista puesta en los mayores, las familias, los jóvenes, la infancia y la personas más dependientes o necesitadas. Hay que consolidar estos avances, y eso es lo que me mueve a presentarme de nuevo a la Alcaldía.

-Se enfrenta a sus terceras elecciones municipales, ¿cómo afronta de nuevo todo este proceso? ¿Está animado?

-¿Qué balance realiza de su primer mandato de gobierno en solitario?

-Creo que ha sido el mandato más complicado de la democracia, marcado por una crisis sin precedentes como la derivada de la pandemia y por la crisis económica y de precios que aún hoy perdura. No ha sido fácil trabajar en estas circunstancias, pero pienso que el tener un equipo de gobierno cohesionado y remando en la misma dirección nos ha permitido ayudar a nuestros empresarios y a los pozoalbenses, en especial a los que peor lo estaban pasando y también con la finalidad de mantener firme nuestra estructura económica. Como decía, llegamos al final del mandato con cifras de crecimiento de empleo inéditas desde hace casi 15 años, con más empresas abiertas que nunca y con muy buenas perspectivas. No han sido cuatro años fáciles, y a menudo ha habido que tomar decisiones muy rápidas y alterar prioridades, pero estoy muy satisfecho del trabajo que hemos realizado el equipo de gobierno.

-¿Cuáles considera que han sido los mayores logros del Ayuntamiento en estos últimos cuatro años?

-El mayor peligro era que la pandemia y la crisis económica fracturasen el tejido productivo y comercial, tan importante en Pozoblanco, o nuestra propia sociedad. En vez de eso, ha ocurrido justo lo contrario. Hemos remado en la misma dirección y creo que hemos salido reforzados en unidad y en capacidad de colaboración, de trabajo en equipo y de impulsar proyectos conjuntos entre administraciones, con empresas o con la Universidad de Córdoba. Cuatro años dan para mucho y se han hecho muchas obras e intervenciones, pero yo me quedo con el hecho de hoy haya menos personas en el paro que hace cuatro años y que tengamos más empresas. También me conforta el hecho de que hayamos desbloqueado al fin, y gracias al trabajo conjunto con la Junta de Andalucía en muchos casos, proyectos como el nuevo polígono Dehesa Boyal II, la Ronda Norte, la ampliación de la depuradora, el ciclo del agua o la desafectación de vías pecuarias. Algunos de estos proyectos llevaban décadas olvidados en un cajón.

-¿Algún proyecto que le haya quedado pendiente y considere importante para el municipio?

-Los proyectos avanzan siempre más despacio de lo que uno querría. Los procesos administrativos tienen su dificultad y sus ritmos y hay que entender que eso es como es. Sabido esto, y entendiendo que muchos grandes proyectos están en sus últimas fases administrativas pero ya encauzados, creo que todavía quedan cuestiones que tenemos que seguir mejorando. Quizá el problema más perentorio que teníamos era conseguir suelo industrial y eso está bien encaminado. Ahora creo que debemos seguir dando pasos en el ámbito social, en el que hemos ampliado los presupuestos y hay varios proyectos importantes por hacer.

-En caso de mantenerse en la Alcaldía, ¿a qué iniciativas quiere dar prioridad?

-Creo que el próximo mandato va a estar marcado por grandes inversiones como la Ronda Norte, la reforma del mercado, la ampliación de la depuradora, la nueva Oficina Comarcal Agraria y la búsqueda de una fórmula para avanzar en la construcción del centro residencial de mayores con garantías de que sea una inversión sostenible en el tiempo. Todos ellos deben ser prioritarios y tenemos que poner todo el empeño en que sean una realidad lo antes posible. También me gustaría que fuese un periodo con inversiones importantes en políticas de juventud, natalidad e infancia. Mantener población es vital para nosotros y aunque hemos logrado ser uno de los municipios que menos población ha perdido del Norte de Andalucía y el Sur de Extremadura y La Mancha tenemos que seguir ampliando los atractivos para que Pozoblanco sea un buen lugar de vida para los jóvenes y las familias.

-Pozoblanco se ha consolidado como la capital del norte de Córdoba, aunque sigue sin tener cerca vías de comunicación importantes. ¿Cree que el hecho de no estar cerca de la autovía puede frenar su desarrollo?

-Por supuesto. El proyecto de reconversión del Gobierno central de la N-432 en la A-81 deja numerosos kilómetros como carretera convencional. Eso ha sido un mazazo para todos y debería estudiarse con más detenimiento ese proyecto. Para nosotros, que somos uno de los municipios con más desarrollo industrial y comercial del Norte de Córdoba, es vital mejorar nuestras conexiones tanto con Córdoba como con Badajoz. También con Puertollano y La Mancha, que es nuestra salida hacia Madrid y el Norte de España. El transporte por tierra es fundamental para la distribución y comercialización de nuestros productos y nuestra demanda al Gobierno es que apueste con determinación por modernizar estas vías con la inversión necesaria y sin escatimar. No nos merecemos el olvido al que nos someten pues somos una tierra emprendedora y que crea riqueza y oportunidades a miles de personas y familias.

-¿Cómo ha sido durante este tiempo la relación con otras administraciones? ¿Alguna reivindicación a la Junta o el Gobierno que siga pendiente?

-No creo en la política de confrontación sino en la de colaboración y el trato ha sido siempre cordial con todas las administraciones. Con la Junta estamos viviendo unos años muy intensos de trabajo, pues la apuesta que están realizando en Los Pedroches es muy importante. El Gobierno central tiene una presencia más limitada en nuestro territorio. Son escasas las inversiones y a veces les cuesta afrontarlas, como ha ocurrido con la conexión temporal de La Colada y Sierra Boyera, que de inicio no querían asumirla y no la hicieron hasta que no les informó la Abogacía del Estado de que era su obligación. Ojalá que en los próximos años eso cambie y el Gobierno central realice una mayor apuesta por Los Pedroches. Es de justicia.

-Le ha tocado ser alcalde durante la pandemia del Covid-19, ¿cómo recuerda aquellos momentos?

-Creo que han sido momentos duros para todos. En lo político, el mandato más complejo de la democracia posiblemente. Tuvimos que tomar decisiones muy complicadas y sin precedentes y fue un verdadero desafío. Tampoco recibimos los ayuntamientos ayudas especiales para afrontar esta crisis, por lo que hubo que reajustar presupuestos y prioridades. Lo peor ha sido ver a familias destrozadas por la muerte de seres queridos. Aun así, siento el orgullo de la unidad con la que hemos respondido a este reto y que nos ha permitido salir adelante con entereza y un espíritu de trabajo y colaboración que es muy característico de los pozoalbenses y una receta magnífica para superar momentos complicados.

-¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar desde que en 2017 asumió la Alcaldía?

-Lo peor de estos años fueron los días previos a la declaración del primer estado de alarma. El Gobierno central aún no había tomado decisión alguna, pero las tasas de incidencia eran tales que decidimos adelantarnos y suspender conciertos y actividades públicas. No fue fácil explicar aquellas decisiones a la población, porque la confusión era enorme. Con el tiempo tengo claro que tomamos la decisión adecuada. A partir de ahí vinieron semanas de mucha tensión y medidas muy complicadas de adoptar, pero quizá el momento de máxima dureza fueron esos primeros días del mes de marzo de 2020.

-En los últimos tiempos, en diferentes ocasiones funcionarios municipales han expresado su malestar por la gestión de la política de personal, y ha habido incluso actos de protesta. ¿Cómo está ahora la situación?

-Siempre hemos mantenido abiertas las vías de negociación establecidas con el personal de nuestro Ayuntamiento. El diálogo ha sido constante y nunca se ha eludido analizar cualquiera de sus peticiones, aunque luego somos nosotros con representantes públicos los que debemos decidir. Me cuesta entender por ello algunas dinámicas, pero siempre he sido partidario de resolver estos asuntos laborales en las mesas de negociación que tenemos para ello y creo que es lo mejor para alcanzar acuerdos sólidos y un clima de estabilidad que en realidad es la norma en el Ayuntamiento de Pozoblanco.

-Hace unos meses, tuvo que declarar en un juicio por una denuncia por presunto acoso laboral que se resolvió a su favor. ¿Cómo ha vivido el procedimiento?

-Fue triste ver como desde la oposición vulneraron la presunción de inocencia y que algunas personas tratasen de manipular a la gente haciendo creer que se trataba de un proceso penal cuando era una demanda civil de un trabajador que finalmente el juez desestimó. Es un tema sobre el que siempre he preferido que hable la Justicia y no yo, pero evidentemente fue doloroso por tratarse de un proceso politizado y que acabó afectando a mi entorno cercano y mis seres queridos. En política no todo vale y durante unas semanas vimos actitudes irresponsables que nos recordaban los peores capítulos que ha vivido el Pozoblanco democrático. Como le digo, prefiero no abundar mucho en estos temas. Lo mío es intentar construir y no intentar destruir a nada ni a nadie.

-Pozoblanco es un municipio eminentemente ganadero, un sector que está pasando por muchas dificultades y hay productores que, incluso, están sacrificando a sus animales. ¿Qué acciones está tomando el Ayuntamiento para ayudar?

-El apoyo a nuestro sector primario, clave en nuestra economía, es firme y se vertebra a través de múltiples acciones como el impulso de la Feria Agroganadera junto a Covap, diferentes ayudas a la contratación y al desarrollo o formación de estos empresarios del campo o nuestra apuesta por construir una Oficina Comarcal Agraria que esté a la vanguardia de Andalucía pues nuestra tierra está a la vanguardia ganadera y agraria de Andalucía y de España. También, por la sequía, hemos puesto pozos a disposición de los ganaderos y mantenemos un plan de inversiones en caminos rurales importante. Además de todo ello, nuestro equipo de gobierno ha mantenido este mandato una lucha constante por visibilizar los problemas del campo por la nueva PAC, muy perjudicial para el sector; por los problemas que ha causado la crisis de precios y de materias primas y también por la campaña de acoso a la ganadería, el agro y el sector lácteo que a veces ha sido impulsada incluso por el Ministerio de Consumo. En esa lucha estaremos siempre y reconozco que me duele la falta de apoyo de la oposición que por sistema ha votado en contra de nuestras mociones cuando planteaban cuestiones muy razonables. Creo que en la defensa del sector agroindustrial deberíamos estar todos unidos.

Impulso al turismo Los Pedroches y Pozoblanco son un destino ideal para escapar por unos días del estrés de las grandes ciudades

-La sequía se ha cebado especialmente con el Norte de Córdoba, ¿ha echado en falta diligencia por parte de las administraciones para resolver la conexión entre La Colada y Sierra Boyera?

-La Junta de Andalucía, bajo gobierno del PSOE, dejó este proyecto en un cajón en 2009 y así estuvo hasta que cambió el gobierno en 2019. Es algo que nunca podré entender, porque qué sentido tiene hacer un pantano si luego no lo aprovechas. Desde el gobierno de Juanma Moreno el proyecto se incluyó en presupuestos y va dando pasos administrativos, con más lentitud seguro de lo que a todos nos gustaría pero avanzando y no en un cajón como antes. Si en 2009 se hubiese iniciado el proceso ahora no estaríamos hablando de este tema ni hubiese sido necesaria la conexión en superficie que ha ejecutado la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Creo que ahora es el momento de analizar la situación desde el consenso y tomar decisiones que sean definitivas.

-En cuanto al turismo, en muchas localidades empieza a ser una actividad económica importante. ¿Empieza a despegar en Pozoblanco?

-No es nuestro principal sector económico, pero es cierto que va en aumento. Los últimos datos de 2022 de forociudad señalan que estamos en números récord de visitantes tras una subida del 40% a lo largo de ese año hasta cifras superiores a los años previos a la pandemia. El turismo que llega a Pozoblanco viene atraído por nuestra riqueza natural y por la mayor dehesa de encinar del mundo. También por la gastronomía y por atractivos como el campo de golf o diferentes deportes que se realizan en el campo, así como las fiestas y tradiciones o los espectáculos culturales y taurinos. Todas ellas son facetas que estamos cuidando mucho desde hace varios años y con gran éxito así que supongo que habrá influido en esos datos. En este sector, lo que se observa es que el turista nacional, en un contexto internacional inestable, está optando por viajes dentro de España y eso nos beneficia. También creo que Los Pedroches y Pozoblanco son un destino ideal para escapar por unos días del estrés de las grandes ciudades y que cada vez es mayor la popularidad de nuestra comarca, nuestro paisaje y nuestros productos.

-La cultura se ha convertido en una seña de identidad de Pozoblanco, con una programación envidiable. ¿Alguna novedad destacable para los próximos años?

-Un municipio floreciente en lo económico debe ser también un foco de cultura y en eso hemos trabajado en estos años. Creo que tenemos espacios muy consolidados como el teatro El Silo, que a mi juicio es uno de los mejores de la provincia con grandes estrellas y programación continuada y cuyos accesos acabamos de reformar. O la biblioteca municipal, que hace una labor encomiable y desarrollo proyectos pioneros como el Salón del Libro, que ha vivido este año una décima edición magnífica con grandes autores y en colaboración con la Junta. Otra novedad importante ha sido la apertura de la sala de exposiciones La Besana, que tiene el objetivo de dinamizar la cultura en ámbitos como el arte contemporáneo y de vanguardia o la fotografía. En los próximos años tenemos que seguir apostando por el conocimiento del patrimonio y en eso la Casa de la Viga, que ya hemos recuperado este mandato como espacio expositivo, debe de ampliar sus usos y ser un referente en lo que se refiere a la difusión de la historia y la cultura tradicional. También es importante mantener vivos nuestros festivales de verano e impulsar eventos relacionados con la divulgación de la ciencia, que también es fundamental.