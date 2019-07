La nueva Diputación de Córdoba empieza a rodar

Ahora sí que se puede decir que sí, que el proceso electoral para renovar las corporaciones locales ha llegado a su punto y final. El Pleno de constitución de la nueva Diputación de Córdoba puede considerarse el inicio al fin de la nueva etapa de los ayuntamientos: los ciudadanos han pasado por las urnas, los partidos han andado peleándose para cuadrar los pactos, los alcaldes han tomado posesión, los ayuntamientos han quedado constituidos y, por último, la nueva Diputación ha iniciado su rodaje. Atrás quedan las luchas intestinas, los pulsos entre distintas secciones, las disputas por los sillones: toca ahora ponerse a trabajar.

En el palacio de la Merced ha sido una semana intensa. El lunes por la mañana, el presidente, el socialista Antonio Ruiz, anunciaba el que ya es el nuevo cogobierno provincial. Ha costado ajustar los cargos por aquello de encontrar un equilibrio entre los nuevos y los experimentados, los que prefieren la gestión a quienes les atraen los flashes, los gustos de unos y las patatas calientes que nadie quiere, como el Consorcio Provincial de Bomberos. Así a bote pronto, al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, habría que agradecerle la valentía –o la ingenuidad- por aceptar el mando político de los bomberos para rematar el trabajo iniciado en el anterior mandato por la ahora vicepresidenta primera de la Diputación, Dolores Amo, que sale reforzada como mano derecha del presidente. A Llamas –y no es un chiste fácil- no le queda más remedio que seguir apagando fuegos y turbulencias. Fuerza.

La Diputación pasa de cuatro a cinco vicepresidencias. Además de Amo, las ocupan Felisa Cañete, Alba Doblas por IU, Esteban Morales y el concejal de Córdoba capital Víctor Montoro. Morales, alcalde de Puente Genil, se ha estrenado además esta semana como portavoz del PSOE, una labor en la que tendrá como principal contendiente a la regidora de Priego de Córdoba, la popular María Luisa Ceballos. Por la amplia experiencia de ambos, se auguran debates encendidos y esperemos que de altura; ambos conocen al dedillo el funcionamiento de las instituciones, la provincia y todos los recovecos del Palacio de la Merced. Suerte.

También se ha celebrado esta semana el Pleno en el que han quedado fijadas las retribuciones de los diputados. La propuesta se aprobó por unanimidad y sin debate, reflejo de que se trata de un asunto incómodo para todos. Los salarios, al menos en estos primeros meses, se mantendrán idénticos a los del final de la anterior etapa. El presidente cobrará un salario bruto anual de 61.609, mientras que cada uno de los cinco vicepresidentes percibirá 55.669 euros. El plenario aprobó igualmente la liberación de los 13 diputados con delegación y de los portavoces de los grupos, con un salario estipulado de 50.270 euros. En conjunto, el gasto en sueldos de la corporación provincial supondrá un importe anual 1,1 millones de euros.

Mientras la mayoría opta por el silencio, otros intentan presumir, tal vez torpemente, con este asunto. El alcalde de El Viso, el socialista Juan Díaz, intentaba ser noticia esta semana al anunciar por Facebook que renunciaba a su sueldo en el Ayuntamiento, 28.580 euros, que el Consistorio destinará ahora a un plan de empleo. Se le olvidaba añadir que cobrará más de 50.000 euros de la Diputación, donde está al frente del área de Cohesión Territorial, lo que implica el Servicio de Arquitectura y Urbanismo y Planificación e Ingeniería Civil. Que cada cual juzgue si es mucho, poco o lo adecuado.

Así que, poco a poco, los diputados han iniciado su actividad. Una de las primeras visitas del diputado de Carreteras, el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, ha sido a Rute, municipio de donde es el presidente. No es el único que ha barrido para casa. El portavoz de IU y diputado de Agricultura, Francisco Ángel Sánchez, presentaba junto al alcalde de Montalbán y delegado de Empleo, Miguel Ruz, las jornadas del Ajo y el Melón, que se celebran durante todo el fin de semana en el municipio de la Campiña Sur con el objetivo de dar difusión a estos productos que, afortunadamente, no hay que comer juntos aunque así parezca sugerirlo el nombre del programa. Los municipios se sumergen ahora en un sinfín de fiestas patronales, verbenas y celebraciones de todo tipo. Llegan los de fuera y se van durante unos días los que disfrutan del pueblo todo el año. No es momento de ser exigentes, que de retos y objetivos ya se hablará a partir de septiembre. Feliz verano a todos.