Exigen que se evite el cierre de un aula de Infantil del colegio Juan Alfonso de Baena

Educación va a cerrar un aula más en la provincia. En este caso, se trata de una unidad para niños de Infantil de cinco años en el colegio Juan Alfonso de Baena. Ante esta situación, el PSOE en el Ayuntamiento de esta localidad va a presentar una moción para su aprobación en el Pleno del próximo 25 de julio, en la que pide que el Consistorio inste a la Consejería de Educación a que rectifique la supresión de este aula y, por lo tanto, solicite su mantenimiento para el próximo curso escolar 2019-2020.

La concejala socialista Lola Ruiz ha explicado que ésta será la segundad unidad que el departamento que dirige Javier Imbroda decide clausurar en Baena, después de que se suprimiera otro aula de niños de cuatro años. Según Ruiz, con esta medida “nos encontraríamos ante un retroceso en la calidad de la educación pública”.

La edil ha detallado que de cerrarse esta línea, que corresponde al edificio de la Plaza Vieja, “un solo profesional deberá atender al alumnado de tres cursos tan diferentes entre sí y con tantas necesidades, viéndose desprovisto de otros posibles apoyos que pudiera recibir al encontrarse a diez minutos del otro edificio de Primaria de la calle Puerta de Córdoba”.

La otra opción que han planteado desde el centro Juan Alfonso de Baena es la de trasladar este aula del ciclo de Educación Infantil al edificio de la Puerta de Córdoba, pero tiene el inconveniente de que no hay espacio para poder ubicarla y conllevaría la pérdida bien de la biblioteca o del aula de Informática, por lo que piden “que se retrase la eliminación de esta línea y se les dé tiempo a adecuar el edificio de Primaria”.

El PSOE alerta de que con el cierre de esta unidad, el centro está abocado a su desaparición

En opinión de la concejala del PSOE, “con el cierre de esta unidad, el centro está abocado a su desaparición, no existiendo otros centros cercanos que den respuesta a la variedad de necesidades educativas y sociales existentes en esta zona” y ha resaltado que “este no es un centro más, es un centro de compensatoria, distinto y único, y los criterios estándares no pueden ser aplicados a todos por igual”.

Por su parte, la también concejala del PSOE, Manuela López, ha puesto de manifiesto la importancia de esta moción para poder evitar el cierre de esta línea como ya se hizo en los años 2012 y 2015 y ha confiado en que todos los grupos políticos con representación en el plenario, la apoyen.

En la moción, los socialistas destacan la “labor socioeducativa” que desempeña el centro educativo y señalan también que “sigue aportando alumnado con excelentes expedientes académicos”. Por ello, continua la moción, es un colegio “por el que seguir apostando”.

La supresión de esta unidad se suma a las ya realizadas en los últimos años por la Delegación de Educación ante la bajada de la natalidad. Es más, según ya ha denunciado CSIF en numerosas ocasiones, en los últimos cuatro años se han perdido más de 250 unidades de los ciclos de Educación Infantil y Primaria en la provincia.