La alemana Doro y la banda sueca Eclipse cerrarán el 43 Festival de la Guitarra de Córdoba

La alemana Doro, conocida como la Reina del Metal, y la banda sueca de hard rock melódico Eclipse cerrarán este año el Festival de la Guitarra de Córdoba el sábado 13 de julio. Un cartel con sello internacional pondrá fin así en el Teatro de la Axerquía a la edición número 43 de la cita anual que la ciudad tiene con el instrumento de las seis cuerdas.

Las entradas para asistir al espectáculo salen a la venta mañana martes 7 de mayo a las 10:00 horas en la taquilla del Gran Teatro y en la web del festival. Los descuentos y abonos pueden consultarse en en este enlace.

Abrirá el concierto Doro Pesch, una figura emblemática e incuestionable de la escena del heavy metal que surgió en la década de los 80. Desde entonces la cantante de Düsseldorf se ha mostrado incansable en su devoción por la causa del metal, un género en el que ha celebrado sus 40 años de carrera musical con el lanzamiento en 2023 de su último álbum de estudio, Conqueress-Forever Strong an Proud.

Desde sus comienzos con el álbum debut de la banda Warlock, Burning The Witches, Doro destacó como una figura del metal, un territorio dominado por el protagonismo masculino en el que irrumpió como una fuerza imparable con su poderosa voz y un carisma ilimitado.

A lo largo de su trayectoria la alemana ha enfrentado los desafíos del cambio de sonido en la industria del metal, adaptándose con discos que han explorado nuevos estilos sin perder la esencia que le ha hecho alcanzar el estrellato. Ante sus seguidores Doro exhibe una ética de trabajo incansable -“mientras los fans quieran escucharme daré lo mejor de mí, y siempre será el 110%”, asegura-, así como el compromiso de mantener sus metas a través de una diversidad de sonidos que reflejan su evolución como artista.

Además de sus propias composiciones, Doro ha colaborado con leyendas del metal como Rob Halford, de Judas Priest, y con Metallica, entre otras grandes figuras. Reconocida con numerosos premios, la artista germana ha ofrecido más de 3.000 conciertos en más de 60 países, demostrando su entrega a la causa del rock duro.

Los otros protagonistas de esta fiesta musical con la que finaliza esta edición del Festival de la Guitarra son Eclipse, la banda sueca de hard rock melódico por antonomasia. Con su energía, talento y personal sonido, el grupo surgió en la escena musical internacional cautivando fans de todo el mundo a partir de sus humildes comienzos en Estocolmo, a finales de los años 90.

Fundada por el cantante Erik Martensson y el baterista Anders Berlin, la banda comenzó su viaje musical con un objetivo claro: revivir el rock melódico en una era dominada por otros géneros con un sonido más metal. Con la incorporación del guitarrista Magnus Hernriksson y el bajista Magnus Ulfstedt se completó la alineación inicial, que debutó con su primer disco en 2001 y comenzó a llamar la atención fuera de Suecia con el segundo, Second to None, un trabajo elogiado por la crítica, que destacó su enfoque fresco y carismático del género.

Con cada lanzamiento, Eclipse continuó refinando su sonido y expandiendo sus horizontes musicales. Discos aclamados por la crítica como Are You Ready To Rock (2008), Bleed & Scream (2012) y Armageddonize (2015) consolidaron su reputación como una fuerza a tener en cuenta en el mundo del rock melódico, a la vez que sus giras en vivo les proporcionaban popularidad y el respaldo del público que asistía a sus directos, cargados de energía y con una presencia escénica magnética.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Eclipse ha sido la capacidad para mantenerse fieles a sus raíces más hard rock mientras evolucionan y exploran nuevos territorios musicales. Prueba de ello son sus discos más recientes, desde Monumentum (2021) hasta su último trabajo Megalomanium (2023), creaciones que muestran una madurez artística y una diversidad que revelan la esencia del grupo.

La formación actual de la banda está compuesta por Erik Martensson (voz, guitarra y bajo) y Magnus Henriksson (guitarra), miembros del grupo desde su fundación (1999), más Philip Crusner (percusión) y Víctor Crusner (bajo), que se incorporaron en 2015 y 2019, respectivamente.