Andalucía tiene pendientes una decena de pantanos para regular los cauces ante fuertes lluvias

Córdoba/"Muchas poblaciones rurales andaluzas no están preparadas para una dana". Es la advertencia que este martes ha hecho la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) durante una comparecencia en Córdoba, donde ha celebrado su junta general. Tras los efectos catastróficos de las fuertes lluvias en Valencia, el presidente de los regantes andaluces, José Manuel Cepeda, ha arremetido duramente contra las administraciones por su "omisión y parálisis" en la ejecución de una decena de embalses que, a su juicio, "no solo sirven para proporcionar garantía de agua sino que previenen inundaciones y salvan vidas".

"Hay obras que llevan años durmiendo el sueño de los justos, que no hacen más que demorarse a pesar de que están aprobadas por la planificación hidrológica desde hace lustros", ha incidido.

El presidente de Feragua ha puesto el ejemplo de la presa de San Calixto en Córdoba, aprobada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir del año 2009 y que todavía no se ha empezado "ni tiene proyecto siquiera". Recientemente, acaba de pasar la etapa de autorización de los pliegos de condiciones para la redacción de proyecto, que es el paso previo a la licitación de esa redacción de proyecto y estudio de alternativas, ha explicado Feragua.

El caso de este embalse es "especialmente sangrante", ha lamentado, pues, "si todas las presas en general cumplen una función esencial en la laminación de avenidas, esta en concreto aparece incluida dentro del Plan de Gestión de Inundaciones de la Cuenca como una infraestructura estratégica para evitar las inundaciones en Écija y Palma del Río", ha recordado. “Ya hemos visto lo que ha pasado en Valencia y la verdad es que no me gustaría tener que recordar los nombres de los ministros y ministras de Medio Ambiente del Gobierno de España que desde el año 2009 no solo no han hecho nada por acelerar su ejecución, sino que han hecho todo lo posible para demorarla”, ha señalado Cepeda.

La "dolorosa realidad" de las futuras presas

La parálisis ha sido en todo caso general en todas las cuencas y de la responsabilidad no está exenta ninguna de las administraciones, ni la estatal ni la autonómica, critican los regantes. En toda Andalucía, hay ocho presas que cuentan en teoría con el plácet administrativo, pues están aprobadas en los planes hidrológicos de las respectivas cuencas.

De esas ocho presas, solo hay una iniciada y paralizada sine die, que es Alcolea, en la provincia de Huelva, y de las siete restantes ninguna está licitada y ni siquiera con proyecto acabado, de acuerdo a los datos de Feragua. Solo hay dos en redacción de proyecto (el recrecimiento del Agrio y Gibralmedina) y el resto está en fases preliminares (Recrecimiento de la Concepción, El Álamo, Pedro Arco, la Coronada, San Calixto y Cerrada de la Puerta).

La "dolorosa realidad" es que no se podrá contar con ninguna de ellas en menos de diez años, "y ello corriendo mucho, pese a que muchas de ellas ya podrían estar en funcionamiento", ha explicado Cepeda. El recrecimiento del Agrio, la presa de San Calixto y la de Cerrada de la Puerta, los tres en la Cuenca del Guadalquivir, son embalses aprobados en la planificación hidrológica desde el año 2009, pero han avanzado "a paso de tortuga o no han avanzado". La situación no ha sido diferente en las cuencas litorales y la razón, ha criticado el presidente de Feragua, es la existencia de lo que ha llamado un “terror verde”. "Esto ha coaccionado las políticas hidráulicas en los últimos 15 años y explica esa dejación administrativa, que ha convertido la planificación hidrológica en verdadero papel mojado", ha lamentado.

Otro ejemplo, es que, en este tiempo, otras dos presas que fueron aprobadas en planificaciones hidrológicas anteriores, concretamente Velillos en Granada y Cerro Blanco en Málaga, finalmente fueron descartadas por "más que dudosos motivos medioambientales". La presa de Alcolea, en Huelva, detenida y sin visos de reanudarse a corto plazo, también fue paralizada por razones medioambientales.

Estado de las obras planificadas para el periodo 2009-2027. Fuente: Feragua. / Departamento de Infografía

Un plan de balsas y microembalses

Frente a esta situación, el presidente de Feragua ha exigido devolver “los intereses de las personas” al centro de las políticas de agua, ha demandado un giro radical en esas políticas con una "apuesta inversora en obra hidráulica firme y mucho mayor agilidad administrativa técnica y ambiental en la tramitación de los embalses aprobados, con un papel clave en la garantía alimentaria y en la prevención de inundaciones".

Sin una sola presa actualmente en ejecución para compensar este impacto y conociendo que el período de tramitación de estas obras de regulación se prolonga más allá de diez años, el presidente de Feragua ha pedido a las administraciones que diseñen y desarrollen un plan de balsas de riego o microembalses. Con una tramitación menos dilatada y compleja, estas infraestructuras no solo ayudarían a aumentar la capacidad de regulación, sino que proporcionarían una mayor defensa frente a las lluvias torrenciales y contribuirían a una mejor gestión de los recursos disponibles, facilitando un mayor aprovechamiento de las escorrentías y una atención más directa y cercana a las necesidades de riego, disminuyendo el tiempo de respuesta entre la petición del regante y el suministro de agua.