El alcalde de Zuheros denuncia que ha sido vetado para pregonar el Rocío por estar casado con un hombre

El alcalde de Zuheros, Juanma Poyato (PSOE), ha denunciado el veto que ha sufrido para ser pregonero de la Hermandad de El Rocío de Cabra, por estar casado con un hombre.

Poyato ha explicado que hace un año le propusieron ser pregonero para este año pero que cuando le han comunicado al párroco su estado actual, casado con un hombre, "me prohíbe serlo".

Para el regidor de Zuheros, un municipio de 641 habitantes enclavado en la comarca de la Subbética a 76 kilómetros de la capital, "ojalá algún día sepan ver más allá de dónde quieren ver, y comprobar que la felicidad se puede disfrutar de muchas formas, sin dejar de ser cristiano".

Juanma Poyato ha asegurado que esta decisión "no cambiará nada mi vida rociera, que mi devoción por mi Virgen del Rocío siempre será la del primer camino rociero que hice, y que ella nos cobijará bajo su manto a todos por siempre".

Poyato ha hecho pública esta decisión del párroco de Cabra a través de la red social Facebook con un vídeo de su boda, donde ha asegurado que, a pesar de que estar en 2024, "existen mentes retrógradas, que por haber querido ser feliz, por haber firmado con mi pareja la felicidad, a día de hoy hay gente que no quiere mirar más allá". Ha afirmado que "a pesar de todo no voy a juzgar a nadie, como el párroco o mi Hermandad del Rocío me han juzgado a mi" y le ha deseado al nuevo pregonero "la mejor de las suertes".