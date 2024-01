La barriada Virgen de la Sierra de Cabra dispone ya de una nueva estación de bombeo de agua potable

El alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), junto a los delegados municipales de Urbanismo y Obras, Alfonso Vergillos y Carmen Cuevas (PP), han recibido este martes al delegado de Infraestructuras de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, con motivo de la visita que ha realizado a la localidad para la entrega del proyecto de mejora y renovación de las instalaciones de agua potable en la barriada Virgen de la Sierra.

Se trata de un proyecto que ha supuesto una inversión de 316.355 euros con cargo al Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el cuatrieno 2016-2019.

Unos trabajos que, como ha explicado Lorite, “tenían como objetivo eliminar los problemas de suministro y presión que padecían los vecinos de esta zona de Cabra en el suministro doméstico de agua, tanto en la barriada como en la Cooperativa Jesús Obrero”. El también vicepresidente primero de la Diputación ha señalado que para ello “se ha construido una nueva Estación de Bombeo de Agua Potable en los depósitos municipales que, junto a la implantación de nuevos ramales de conducción y la ejecución de nuevas conexiones hidráulicas han conllevado una notable mejora en el servicio de abastecimiento de agua en este sector del municipio”.

De esta forma, Lorite se ha mostrado satisfecho por “haber impulsado junto al Ayuntamiento una infraestructura muy compleja pero básica y de calidad para ofrecer un servicio elemental como es el suministro domiciliario de agua ya que previamente no había suficiente presión teníamos que poner en marcha este nuevo sistema de impulsión que ya está en funcionamiento”.

Por su parte, el alcalde egabrense ha reconocido que “más allá de algún incidente puntual durante el periodo de pruebas y puesta a punto el sistema ya está funcionando a la perfección y el agua está llegando con mayor presión a los vecinos”, por lo que ha felicitado “tanto a los vecinos por esta reivindicación que hoy ya es una realidad y también por la paciencia demostrada tanto con esta obra como con otras muchas que estamos llevando a cabo en la Barriada para garantizar el abastecimiento de agua de la manera más óptima posible”.

Priego ha adelantado que a lo largo de 2024 “el Ayuntamiento desplegará más de 500.000 euros de inversión para continuar mejorando y renovando la red de aguas en esta zona de la ciudad”, con actuaciones ya anunciadas como las que se llevarán a cabo con esta finalidad en la zona alta de la Barriada, el Aradillo o el entorno del Parque Europa, con cargo al PFEA 2023.

Por último, el primer edil ha tenido palabras de gratitud para los profesionales del Servicio Municipal de Aguas “que han estado realizando un trabajo encomiable subsanando las averías puntuales que se han ido produciendo con el incremento progresivo de la presión” y que “seguirán contribuyendo a mejorar el abastecimiento en esta zona de la ciudad para poder seguir desplegando más fuerza de impulsión, ya que la estación aún tiene más capacidad de la que ahora mismo le estamos ofreciendo y que se aún no se ampliará para evitar problemas en algunos puntos de la red que aún no están renovados y no soportarían esa presión”, ha puntualizado.

Mejora de la red viaria

Con anterioridad a la visita a esta nueva infraestructura, se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento de Cabra que ha contado con la presencia de la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Institución provincial y edil en el Gobierno municipal egabrense, Sara Alguacil, durante la que se han abordado algunos proyectos que precisan del respaldo de la Diputación para su ejecución.

Es el caso de la mejora de algunas vías de titularidad provincial que discurren por el término municipal egabrense y que se unen “a la situación de abandono generalizado que ha venido padeciendo la Red Viaria provincial en los últimos tiempos y que debemos hacer un esfuerzo por conservar y mantener a través de un esfuerzo en materia de inversión, porque si no seguiremos permitiendo su deterioro progresivo y eso es algo que este nuevo Gobierno de la Diputación quiere evitar desde el primer momento”.

De tal forma, se han puesto sobre la mesa algunas mejoras como la iluminación de la rotonda de la antigua Carretera de Lucena (CO-6217) “en la que vamos a instalar farolas fotovoltáicas”, la mejora del firme y construcción de un acerado “para garantizar la seguridad de vehículos y peatones” en el tramo de la antigua carretera de Doña Mencía (CO-6211) que une la Estación de Autobuses con la Vía Verde por el Calvario, o la conexión de la Ronda Norte con la avenida Fuente las Piedras “con intención de crear itinerarios escolares seguros y una nueva rotonda en este entronque”, ha enumerado Lorite que se ha comprometido a que “serán una realidad a la mayor brevedad posible”.

Así, el responsable provincial ya ha anunciado que “en un par de semanas volveré junto a técnicos del Servicio de Carreteras de la Diputación para ver sobre el terreno estos proyectos”.