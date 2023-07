El alcalde de Fuente Carreteros asegura que el INE "se equivoca" al cifrar las casas vacías del municipio

“El INE se equivoca”, ha declarado el alcalde de Fuente Carreteros, Paco Gómez (IU) a el Día de Córdoba tras conocer el dato que el Instituto Nacional de Estadística le otorga al municipio cordobés en el que casi un 93% de las viviendas estarían vacías.

Según el Instituto, Fuente Carreteros es el municipio cordobés donde hay más viviendas vacías, en concreto, de las 589 viviendas que hay en la población, 547 estarían desocupadas según su consumo eléctrico, esto supone el 92,9% de las residencias del municipio, lo que le convierte en la población a nivel nacional con el porcentaje más elevado.

El criterio que el Instituto ha utilizado para hacer esta clasificación es según la intensidad de uso de las viviendas a partir de su consumo eléctrico. No obstante, el edil, ha confirmado que dicha cifra no se ajusta a la realidad, "lo primero que tienen que hacer es venir a verlo y no hacer un listado sin moverse de la silla", ha comentado entre risas.

Gómez ha reconocido que muchos vecinos cuentan con placas solares instalas en su vivienda: "Si queremos un dato real hay que contar todos los sistemas, al igual que si una persona tiene la casa en obras y corta la luz". Además, en este municipio de algo más de 1.100 habitantes, parte de sus vecinos tienen su vivienda como una segunda residencia, ya que, principalmente por trabajo, viven fuera de Fuente Carreteros pero aprovechan periodos vacacionales para regresar al municipio.

Los datos, que forman parte de la estadística de Censo de Población y Viviendas correspondiente al año 2021, aún tienen consideración de provisionales. El INE considera como vivienda vacía a aquella que no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total registrado en el año precedente -2020- ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año.

Al igual que ocurre en Fuente Carreteros, la tendencia es el misma en toda España, la mayoría de las viviendas vacías se encuentran en municipios pequeños. En la provincia de Córdoba, los restantes municipios con mayor porcentaje de viviendas vacías son: Obejo (60,52%), La Guijarrosa (52,91%) y Villanueva del Rey (46,79%).

En Córdoba capital, hay 9.699 viviendas vacías, es decir, son el 6,2% de las residencias. Le siguen municipios como Fuente Palmera con 8,48% de sus casas vacías y Puente Genil con 10,29%.