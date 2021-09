David, el adolescente de Pozoblanco con parálisis cerebral que espera un aula educativa específica

El arranque de nuevo curso escolar para Secundaria no va a suponer para todos los alumnos del instituto Ricardo Delgado Vizcaíno, en Pozoblanco, la misma facilidad. Porque si algo comparte David con todo el alumnado es la ilusión de continuar su etapa educativa y su sonrisa permanente con la que recibe a todos los que están a su alrededor. Lo que no comparte es la misma atención y facilidad de acceso a la que será su aula específica.

María José, madre de David, cuenta que antes de finalizar la etapa en Primaria en el colegio Virgen de Luna comenzó a tramitar lo que supone el paso de etapa educativo de su hijo, que con parálisis cerebral necesita de una atención constante, así como de unos accesos específicos al aula, aseos y patios. La única opción viable era el Ricardo Delgado Vizcaíno, el único en Pozoblanco que cuenta con aula específica para el alumnado de necesidades especiales. Entonces comenzaron los problemas.

La entrada de David en este aula específica suponía superar la ratio, por lo que debía desdoblarse para atender a los 5 alumnos con necesidades especiales, más dos con necesidades de audición y lenguaje. Hasta el momento, cuando arranca el nuevo curso escolar, el centro tan solo cuenta con una monitoria para atenderlos a todos y con una logopeda con ocho horas semanales para todos los alumnos que lo necesiten. Pero si a esto se le suma que David va en silla de ruedas, la cosa se complica por falta de accesos y aseos adaptados.

Así, la respuesta que recibió María José desde la Delegación de Educación era que, tras estudiar la viabilidad de adaptar un aula para las necesidades de David, la única opción posible era la adaptación de la casa del guarda del centro. Una reforma que está aprobada desde el 12 de agosto, según le comunicaron a la madre, pero que a día de comenzar las clases aún no se ha adjudicado a ninguna empresa. “Tan solo tienen que tirar unos tabiques para crear el aula y adaptar el aseo, pero mañana comienzan las clases y yo a mi hijo no quiero llevarlo si no me aseguran que va a estar bien atendido”, confiesa la madre de David.

Desde el centro de Secundaria se optó por un plan B hasta que se resolviese el retraso de adaptación de las aulas específicas, pero sigue estando sin visos de resolverse el que envíen un monitor que atienda a David y resto de alumnado con necesidades especiales. La respuesta desde la Delegación de Educación es “estoy es lo que hay”. Aunque a María José le han asegurado que ya se ha solicitado a Fepamic un monitor, pero tras unas llamadas de la propia interesada, esta solicitud no se ha realizado, lo que desespera aún más a la madre de David, que asegura no va a parar hasta que su hijo reciba la atención educativa que se merece.

Para María José es fundamental que su hijo continúe su etapa educativa con todas las garantías, por lo que mañana que arranca el curso y los siguientes días serán fundamentales para ella y David, pero también para el resto del alumnado del aula específica, ya que los padres han tomado la decisión de no llevarlos al instituto hasta que se resuelvan todas las trabas que impiden que estén atendidos como se merecen.