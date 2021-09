Las familias de niños con necesidades especiales deciden no empezar el instituto en Pozoblanco

La falta de respuesta por parte de la Delegación de Educación a las necesidades que demanda el instituto de educación Secundaria Ricardo Delgado Vizcaíno de Pozoblanco para acondicionar una segunda aula de educación específica y, a la vez, personal para atender a los siete niños y niñas que lo necesitan, ha sido el desencadenante para que las familias de estos alumnos hayan decidido no llevar a sus hijos al instituto hasta que todo se resuelva.

Mientras el resto del alumnado del instituto de Secundaria se incorporaba al nuevo curso escolar, los padres de estos siete alumnos, incluidos los de David, el adolescente con parálisis cerebral, se manifestaban a las puertas del centro con una pancarta en la que se leía “Por una educación con recursos. ¡Nuestros hijos no son menos!”. Dejaban claro así que sus hijos no iniciarían el curso escolar hasta que se disponga de las dos aulas de específicas en plenas condiciones, a pesar de que desde el centro se ha optado por un plan B que posibilitase su acceso; las familias, no obstante, consideran que sería parchear la falta de acción de la Delegación Provincial.

Aunque las obras de acondicionamiento de la casa del guarda de dicho centro de Secundaria ya están aprobadas por Delegación desde el 18 de agosto, aún no se han concedido a una empresa para que actúe en lo que sería la ampliación de una habitación, el acceso a la misma y el acondicionamiento del aseo, porque David, uno de los niños que hoy debían incorporarse al centro va en silla de ruedas debido a su parálisis cerebral.

A los problemas físicos de accesos y aula adaptada a las necesidades del alumnado, se suma la falta de personal que esté a cargo de estos alumnos, ya que al haberse desdoblado la línea de aula específica, sería necesario un monitor más, así como ampliar las horas del especialista de Audición y Lenguaje, que actualmente tiene concedida ocho horas a la semana para atender a los siete alumnos del aula específica más el alumnado que necesite un refuerzo en esta área.

María José García, madre de David, que ha actuado como portavoz de los padres y madres afectados, ha sido clara al respecto: “Nuestros hijos no vendrán a clase hasta que tengan todos los recursos y se les atienda como corresponde, a pesar de que ellos están deseando volver a las aulas”. En su caso, David es ajeno a todo lo que está pasando, pero no deja de señalar a su madre el calendario, porque sus hermanos pequeños han comenzado al cole y él sabe que debe comenzar de un momento a otro, siendo un niño que disfruta aprendiendo y compartiendo momentos con sus compañeros del aula.

Los padres denuncian el silencio que están sufriendo por parte de la Delegación de Educación y anuncian que “vamos a por todas”. Y dejan claro que sus hijos merecen una educación en igualdad de condiciones, por lo que anuncian que continuarán las movilizaciones hasta que se resuelva el problema de adaptación del aula y la falta de personal específico para la atención de sus hijos. Mientras, la pancarta que portaban se ha quedado colgada en la entrada del instituto Ricardo Delgado Vizcaíno de Pozoblanco, y los siete alumnos afectados continúan en sus casas.