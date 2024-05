El Córdoba CF quiere apalabrar la segunda plaza en Granada

El Córdoba CF saltará al terreno de juego de Los Cármenes sin esa ilusión que mantenía esta semana de poder recortar puntos al Castellón y ganar algo del terreno perdido en esa pelea por el ascenso directo. Los blanquiverdes visitan este domingo al Recreativo Granada después de comprobar como el líder hizo sus deberes en Murcia y tiene ya el primer puesto prácticamente certificado, hasta el punto de que un tropiezo del CCF daría oficialidad a su ascenso a la Segunda División. Es por eso que el equipo de Iván Ania tendrá que olvidar esa vía y enfocar todas sus fuerzas en sacar una victoria ante el filial nazarí que aplace al menos una semana el ascenso del Castellón pero que, sobre todo, le sirva al Córdoba CF para encarrilar ya de manera casi definitiva esa segunda posición.

Y es que, una vez que el ascenso por la vía directa no podrá ser, el Córdoba CF debe tratar de llegar al play off en las mejores condiciones posibles y con los condicionantes que contempla la normativa a su favor. Para ello, ser segundo es vital, pues además de decidir las eliminatorias en casa, cualquier empate en las eliminatorias se decantaría del lado blanquiverdes. No es poca ventaja la que la competición ofrece al segundo clasificado y por eso el conjunto cordobesista debe tener claro que aunque el Castellón sea ya inalcanzable, hay mucho en juego ante el Recreativo Granada.

De hecho, igual que si el Córdoba CF no gana en Granada el Castellón ya será equipo de Segunda División, un triunfo de los blanquiverdes les podría incluso asegurar la segunda plaza de manera definitiva. Para ello, esos tres puntos tendrían que ir acompañados de la derrota del Ibiza ante el Real Madrid Castilla y de un empate o una derrota del Málaga en La Rosaleda ante el Mérida.

Pero, más allá de esa cábala, el simple hecho de derrotar al colista permitiría al Córdoba CF mantener su ventaja de siete y ocho puntos respecto a sus dos perseguidores, cuando quedarían tan solo tres jornadas para el final de la fase regular. Es por ello que ahí deben ir enfocadas las fuerzas y el pensamiento de los futbolistas blanquiverdes.

La visita a Granada llega para el Córdoba CF en un buen momento. Los blanquiverdes han recuperado sensaciones tras encadenar dos triunfos convincentes ante el Intercity y el Málaga y Los Cármenes parece un escenario propicio para dar continuidad a esos buenos resultados. En primer lugar, porque el Recreativo Granada ya no tiene nada en juego y como local solo ha sido capaz de sumar un triunfo y tres empates, aunque hay que matizar que ha jugado durante toda la temporada a caballo entre el estadio y su ciudad deportiva. En segundo, porque la diferencia de calidad y nivel entre ambos equipos es notoria, por más que los nazaríes hayan mejorado en las dos últimas semanas, en las que han logrado encadenar dos victorias por primera vez en toda la temporada.

Albarrán, baja del Córdoba CF en Granada

El Córdoba afronta el partido con la baja de Albarrán, lo que sin duda supondrá un problema para Iván Ania, pues Iván Rodríguez no ofrece las mismas garantías que el catalán a la hora de incorporarse al ataque. Con todo, no parece complicado que el equipo se reponga a esa baja para hacerse fuerte y dominar un partido cuya llave puede estar en aprovechar los fallos que cometa el Recreativo Granada, un equipo con calidad pero excesivamente joven que durante todo el curso se ha dejado puntos por groseros errores individuales.

Para añadir picante al partido, dos factores. El primero, ese reencuentro con Germán Crespo, el entrenador que subió al Córdoba CF a Primera Federación y que tan mal finalizó su etapa con una nefasta segunda vuelta en la pasada temporada. El segundo, esa maniobra lamentable de los nazaríes de subir el precio habitual de las entradas para evitar un desplazamiento importante de la afición blanquiverde.

Motivos más que suficientes, unidos a la importancia ya reseñada de esos tres puntos en juego, para que el Córdoba CF busque una victoria que le afiance de manera casi definitiva (quién sabe si hasta incluso matemática) en una segunda plaza que para nada es poco botín de cara al play off de ascenso.