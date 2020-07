El PSOE pide al PP que deje de acosar al alcalde de Encinas Reales

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha pedido al presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que "retire de la vida política" al portavoz municipal del PP en Encinas Reales, Gabriel Prieto, y a sus compañeros de filas en dicho municipio, "que durante años han acosado y perseguido de forma enfermiza" al alcalde socialista de la localidad, Gabriel González, "o demostrará que es cómplice de ese acoso".

En este sentido y en rueda de prensa en a sede provincial del PSOE junto a González, la número dos del PSOE cordobés, ha resaltado la satisfacción de los socialistas cordobeses por la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve a Gabriel González del delito continuado de prevaricación administrativa, del que únicamente le acusaba el PP, tras pedir el fiscal el archivo de la causa, en relación con la contratación de una arquitecta.

Ante ello, Amo, quien ha reiterado el apoyo de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE al alcalde de Encinas Reales, ha señalado que "el objetivo del PP, con ésta y otras querellas" que han presentado contra González, que siempre ha sido exhonerado, "era cobrarse una presa política, dado que no lo han conseguido en las urnas, pero tampoco en los juzgados, y no lo conseguirán en las redes sociales, donde ahora continúan acosando" al alcalde.

"Han sido ocho años de acusaciones, de juzgados y de sufrimiento -ha proseguido-, porque el PP pretendía ganar en los juzgados lo que no es capaz de ganar en las urnas", de tal forma que "el PP, una vez más, ha mostrado su cara más ruin y deleznable".

Amo ha afirmado que "a la política se viene a servir a la ciudadanía, a dar lo mejor de nosotros mismos para mejorar la vida de la gente, cada uno desde su ideología, desde sus propias convicciones, cuando estamos en el Gobierno y también cuando estamos en la oposición".

Sin embargo, a juicio de Amo, "en el PP hay quienes no son dignos de estar política, porque no es eso a lo que se debe venir a la política", refiriéndose así a "quienes eligen el camino del acoso, de la persecución al rival político, es a esos a los que no les reclamamos que pidan perdón, les exigimos que abandonen la política, porque la ensucian con su mezquindad".

Por su parte, el alcalde de Encinas Reales, Gabriel González, ha explicado que el acoso del PP contra él comenzó en 2011, después de perder los populares las elecciones, pues ya entonces y, durante ocho años, "su objetivo era claro: calumniarme, acosarme, difamarme y hacer todo lo posible para quitarme de en medio, sin importarle el coste económico para el Ayuntamiento, porque todos estos procesos los ha pagado el Consistorio, ni el coste personal y familiar y, lo peor de todo, el coste que tenía para el personal del Ayuntamiento".

"Aunque su asesor jurídico les decía que no había causa -ha lamentado-, el objetivo había que cumplirlo, costara lo que costara", añadiendo González que las diferentes querellas que ha presentado el PP contra él, siempre con derrota en los juzgados para los populares, al igual que en las urnas, tenían siempre el mismo objetivo "que no me pudiera presentar a las elecciones o que los juzgados me apartasen de la Alcaldía en la que me habían puesto mis vecinos".