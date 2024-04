El PSOE rinde homenaje a Manuel López Maraver, el primer alcalde de la democracia de Palma del Río

El PSOE de Córdoba ha celebrado un homenaje a Manuel López Maraver, primer alcalde de la democracia de Palma del Río. Un acto que ha contado con la asistencia de numerosos dirigentes socialistas y antiguos regidores locales socialistas, quienes han recordado que Maraver fue "determinante para la transformación económica y social de Palma del Río" y también han destacado su compromiso con la educación y la cultura local.

Entre ellos, la secretaria general de los socialistas de Córdoba, Rafi Crespín, quien ha subrayado la determinación, la generosidad y la inteligencia de López Maraver para que "se pudiera iniciar, con el apoyo de la mayoría social de esta ciudad, la transformación económica y social de Palma del Río". A su juicio, "estas virtudes se aprecian con el cariño que los palmeños y palmeñas le demuestran día a día".

"Nuestro Manolo cumplirá este año 90 años, y aún tiene la mirada limpia de un buen socialista", ha considerado la también diputada socialista, quien ha recordado que "no tuvo una vida fácil, pero siempre mostró su compromiso de trabajo por Palma del Río y por sus vecinos y vecinas".

Crespín ha destacado que López Maraver asistió a reuniones en la casa del dirigente socialista Patricio de Blas Zabaleta, donde se forjó la agrupación socialista, y terminó encabezando la lista del PSOE en 1979 y logrando cinco concejales que, junto con los cuatro del PCE, alcanzaron un acuerdo PSOE-PCE para el gobierno que le da la Alcaldía siendo el primer alcalde de la democracia.

"No acabaríamos de relatar las bondades de este gran socialista, un hombre que, por haberlo vivido en sus propias carnes en su familia, estuvo y está muy comprometido con la memoria histórica y con la recuperación de las cientos de víctimas inocentes enterradas en fosas comunes, como las que aún yacen en el cementerio San Juan Bautista, de Palma del Río", ha añadido.

La dirigente socialista ha indicado también que "han pasado muchos años, pero todas y todos vemos con preocupación cómo aún hoy soplan vientos reaccionarios que nos quieren volver al pasado, a la España en blanco y negro y del NO-DO, y por eso, para que no se nos olvide lo que pasó, tenemos que teneros presente para combatir la ola de ultraderecha que se extiende por Europa y a la derecha que, como hace el PP aquí en España y en Andalucía, la blanquea y le abre las puertas de las instituciones comprándole sus postulados".

"Hoy, 14 de abril, es un día simbólico para acordarnos de las grandes conquistas realizadas durante la Segunda República, destacando la gran apuesta que se realizó por la educación y por la cultura para toda la ciudadanía", ha señalado y ha agregado que "solo a través de la educación y la cultura se consigue un pueblo libre y un pueblo comprometido con el progreso y la justicia social".

Crespín también ha puesto de manifiesto cómo fue en la Segunda República "cuando se consiguió, no sin un gran esfuerzo, la legalización del sufragio femenino" y ha asegurado que "de no ser por el trabajo de Clara Campoamor y del apoyo del partido socialista, no hubiera sido posible la aprobación del voto femenino en noviembre de 1931".

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha terminado con un emotivo mensaje hacia López Maraver: “Todos los que aquí nos une un sentimiento que se resume en una palabra, gracias; gracias por tu valentía en unos tiempos que no fueron nada fáciles; gracias por tu empuje y decisión para cambiar a mejor Palma; gracias por ser coherente con tus principios e ideas socialistas en tu trabajo, en tu casa y en tu día a día; y muchas gracias por ser el espejo en el que nos debemos mirar las y los socialistas que hemos cogido el testigo de lo que hombres y mujeres como tú hicieron por nuestras generaciones en el nacimiento de la democracia".