India Martínez encabeza el cartel del festival 'Summer in different' de Priego

La cordobesa India Martínez, Funambulista, Zenet y el cantante Antonio José son algunos de los artistas que tomarán parte en la primera edición del Summer in different que se celebrará a los largo de los fines de semana de julio, agosto y septiembre en Priego de Córdoba. Un festival que surge tras la suspensión del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza debido a que algunos de sus espectáculos no eran viables al tener que cumplir con la normativa de seguridad que impone la crisis sanitaria del covid-19.

Así, y como explicó la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Jezabel Ramírez, se trata de la primera vez que se suspende el festival, a excepción de un receso que tuvo lugar en los años 1951 y 1952. En este sentido, Ramírez anunció la suspensión del Festival Jazzándaluz que quedará pendiente para el próximo año.

Como alternativa a la suspensión de estas dos importantes citas del verano prieguense, nace el Summer in different, con actuaciones de primer nivel y con todas las medidas de seguridad necesarias, para ello todos los conciertos se celebrarán en el Recinto Ferial, donde el público mantendrá la distancia de seguridad y se instalarán mesas y sillas para poder disfrutar de cada una de estas citas musicales.

En cuanto a la programación, dará comienzo el 18 julio, con el concierto que ofrecerá la cantante Sofia Ellar, a la que seguirá el 25 de julio, la artista cordobesa, India Martínez. El 1 de agosto el turno será para el grupo Funambulista, liderado por Diego Cantero; el 7 de agosto podremos disfrutar de la música del palmeño, Antonio José; y el 8 de agosto será el turno del jazz con la actuación a cargo de la Asociación Jazz P.C.

El flautista prieguense Sergio de Lope, llevará a cabo el preestreno de su nuevo disco en el marco de este festival el próximo 13 de agosto, mientras que el día 15 está prevista la actuación del malagueño Zenet.

El Festival de Flamenco que cada año se celebra en Priego también tendría cabida en la programación de este año, concretamente el día 25 de agosto y el 28 de agosto se celebrará la Gala del Festival Cantando desde casa, en la que actuarán los ganadores del mismo, algunos miembros del jurado y la cantante gaditana Merche.

En el tramo final del Summer in different tendrá lugar el espectáculo, Canciones de barrio con José Manuel Parada y el pianista prieguense Antonio López, el 4 de septiembre. Un día más tarde, el día 5, será Paco Candela el que ponga el broche final a este festival.

Un reclamo turístico y cultural

"Hemos aprovechado bien las circunstancias para hacer un cartel que no se ha visto en Priego antes, con artistas de primer nivel para todos los públicos", aseguró en la presentación el concejal de Festejos del Ayuntamiento prieguense, Javier Ibáñez. Además, indicó que este año se suspenderán todas las fiestas y verbenas en las aldeas, y se invertirá ese dinero en la programación de distintas actividades que lleguen también a estos núcleos.

En cuanto a la venta de entradas, el concejal adelantó que un porcentaje de las mismas se podrán adquirir junto a paquetes turísticos, para atraer al público no solo al evento sino también a conocer la localidad. En esta línea, la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos destacó que "el principio fundamental en el que hemos estado trabajando es hacer actividades culturales y festivas y que podamos tener una actividad económica, sin incumplir ninguna medida de seguridad".