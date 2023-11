Julián López, alcalde de Hornachuelos: "He renacido como el ave Fénix y ahora estoy en el mejor momento para darme a mi pueblo"

Julián López regresó el pasado junio a la Alcaldía de Hornachuelos con un aplastante respaldo popular tras una etapa retirado de la política. “Hemos sabido darle un giro de 180 grados al municipio. Hornachuelos es ahora referente turístico, deportivo, en mayores...”, destaca sobre la gestión de la formación que ayudó a fundar y que lidera, el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH).

-Regresa a la vida política tras una primera etapa en la que se vio obligado a retirarse por una decisión judicial, ¿qué ha hecho en este tiempo?

-He trabajado como vigilante de seguridad, que es mi profesión, me he formado en diversos ámbitos y, a nivel político, he seguido implicado en mi partido. No he parado de apoyar al equipo de gobierno anterior, que ha estado dos mandatos al frente de la localidad y que ahora nosotros retomamos. Pero, sobre todo y principalmente, en los últimos meses me he preparado para esta nueva etapa. He aprendido y he cogido mucha experiencia aprendiendo de errores para poder dar lo mejor de mí en mi mandato.

-A su regreso, ha logrado una mayoría absoluta, ¿cómo ha vivido este nuevo respaldo de los vecinos?

-Pues con responsabilidad, mucha responsabilidad. Mi partido ha trabajado duro durante dos mandatos en Hornachuelos y el nuevo equipo ha cogido el relevo con un programa electoral digno de un municipio como Hornachuelos. Desde que conocí el respaldo en las urnas, no he parado de agradecer la confianza a mis vecinos y, desde luego, voy a estar a la altura.

-Ha cumplido siete años de inhabilitación por haber autorizado una serie de acampadas, según el tribunal, sin tener competencia, ¿fue injusta la sentencia?

-A ver, fue lo que fue... He cumplido con la inhabilitación y borrón y cuenta nueva. A veces estas situaciones se dan, y van con el cargo. Pero de todo se aprende. El haber sido apartado de la vida política me da ahora mayor responsabilidad y compromiso para seguir ofreciendo a los vecinos una opción independiente cercana y transparente con el objetivo de abordar los retos de la vida política local. He tenido que renacer como el ave Fénix. La vida y la política no me han mostrado su mejor cara en muchas ocasiones, pero de todo he sacado lo más positivo: el aprendizaje. Y ahora me encuentro en el mejor momento para darme a mi pueblo. Todos hemos dicho alguna vez eso de “si volviera a nacer sabiendo lo que ahora sé...". Pues soy un afortunado, yo puedo hacerlo, y por eso mismo estoy aquí. Porque he tenido la posibilidad de volver a nacer como alcalde, sabiendo lo que ya sé, habiendo aprendido mucho de los errores que haya podido cometer y sobre todo de la experiencia. Estoy dispuesto a darlo todo por las y los melojos, a darlo todo por ese camino que hemos construido los independiente de Hornachuelos y que tengo claro que es la única vía válida para cumplir con nuestros principios.

-Fue fundador del Grupo Independiente de Hornachuelos, formación en la que milita, ¿tiene más dificultades o más beneficios para la gestión pertenecer a un partido independiente? ¿Lo han tentado los grandes partidos?

-En la política local, no entiendo otra forma que la senda que nos marcamos los independientes de Hornachuelos allá por el año 1991, de la que me siento muy orgulloso porque ha demostrado, a lo largo de su historia, que sabe proyectar y construir, de acuerdo con nuestros principios, el pueblo que las y los melojos nos merecemos. Tengo muy clara mis convicciones, y lo que me gusta de la política es hacer política local. Lo más positivo es no deberse a mandatos de grandes siglas que vienen desde arriba y que a veces pueden perjudicar los intereses locales. Además, tenemos la suerte de que en este gobierno siempre somos muy bien atendidos por otras administraciones. La lealtad institucional es muy importante y afortunadamente la tenemos. Cuando eres un partido independiente, debes hacer mucho trabajo de relaciones institucionales y es una cuestión que tenemos muy clara desde siempre.

-¿Cómo ha cambiado Hornachuelos desde que gobierna el GIH?

-Pues no hay más que verlo. Hornachuelos es otro Hornachuelos. Hemos sabido darle un giro de 180 grados al municipio. Hornachuelos es ahora referente turístico, deportivo, en mayores... Se habla de Hornachuelos. Sólo hay que abrir un periódico o teclear en internet y vemos la importancia que tiene nuestro municipio en muchas facetas. Hornachuelos se ha regenerado, ha sido capaz de reinventarse, ha crecido y ha puesto en marcha importantes proyectos que nos van a seguir dando la oportunidad de crecer aún más. Hornachuelos ha cambiado, somos ese lugar al que el resto de los municipios miran como ejemplo de progreso en todos los ámbitos: turístico, deportivo, cultural y patrimonial, de bienestar social, de desarrollo… Hemos hecho cosas increíbles, pero también hemos tenido los pies en el suelo y hemos trabajado en esas cosas importantes que le hacen la vida más fácil a los vecinos y vecinas. Hemos trabajado en esa micropolítica que no llena portadas en los periódicos, pero que los vecinos agradecen y, desde luego, también estamos aquí para eso. Yo siempre tengo en mente una frase: "Regálale un pescado a un hombre y le darás alimento para un día; enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Lo fácil hubiera sido dar pescado, pero nosotros hemos elegido lo más difícil, pero lo mejor para todos, que es enseñar a pescar. Y me explico. Hemos dado las herramientas a los melojos, todas están en marcha, y ahora hay que aprender a usarlas. Y para eso estaremos nosotros en esta nueva etapa, para dar nuevas herramientas que hagan ese camino más fácil y para usar esas tantas que ya están disposición. Hemos trabajado duro, hemos sacado adelante proyectos que se podrían pensar cómo imposibles, hemos sabido estar ahí para los vecinos y que todos sean iguales, independientemente de su condición como persona o de ese lugar donde vivan, sea núcleo urbano o pedanías.

-¿Cuáles van a ser sus proyectos estrella durante el actual mandato? ¿A qué quiere dar prioridad?

-No podría quedarme con un proyecto, no sabría elegir. Tenemos muchos nuevos proyectos que van a ayudar a consolidar el futuro de nuestro municipio y para su desarrollo pretendemos que colabore toda la ciudadanía, por lo que se ha hecho necesario fortalecer y agilizar los cauces de participación. Queremos favorecer el desarrollo económico, dotando de más suelo industrial, construyendo naves y apoyando a las empresas. Apostamos por la continuidad de los servicios sociales establecidos, con el cheque bebé, la asistencia a personas mayores, las subvenciones a usuarios de la residencia, y estableciendo ayudas ante nuevas necesidades. Queremos facilitar el acceso a la vivienda y seguir fomentando el turismo. Mantener la formación continua para los sectores más desfavorecidos para impulsar su integración laboral es otra de nuestras máximas. Queremos una localidad que no pierda su encanto y su identidad rural, pero que sepa adaptarse a los nuevos retos y proyectos necesarios para que Hornachuelos continúe siendo referencia en muchos sectores y encuentre fórmulas para que sea el mejor lugar en el que los melojas desarrollen su proyecto de vida.

-El municipio está inmerso en un plan especial de recuperación del casco histórico, el llamado plan Perca, ¿cómo ha cambiado el casco antiguo desde que se puso en marcha? ¿Cuáles van a ser las próximas intervenciones?

-Como decía antes, estamos retomando iniciativas que ya puso en marcha el equipo de gobierno anterior y que han dado muy buenos resultados, y precisamente es el caso del Plan de Reactivación del Casco Antiguo (Perca). Ahora hay que trabajar a través de este plan en otros lugares de Hornachuelos e incluso de sus pedanías para su reactivación. Se están ultimando los proyectos de la última anualidad del plan y ahora se trabaja en la ampliación del mismo, para la que se ha contado con la participación ciudadana y que tendrá entre sus líneas fundamentales atraer gente al casco histórico. El objetivo es reactivarlo desde el punto de vista poblacional. Pero nuestra intención es ir más allá. Realizaremos un nuevo plan que se abra más allá del casco antiguo, un plan que abarque todo el municipio, porque por suerte tenemos un casco antiguo bastante desarrollado en cuanto a patrimonio y turismo.

-La localidad también ha hecho una apuesta importante por el turismo, ¿se ven ya los resultados? ¿En qué se va a trabajar en el presente mandato?

-Tenemos muchos frentes abiertos en este ámbito, y nos estamos poniendo al día para agilizarlos al máximo y, evidentemente, sacar rentabilidad para el municipio. En el actual mandato, no obstante, nos vamos a centrar más en promoción y comercialización, y no tanto en nuevas iniciativas.

-Al hablar de Hornachuelos, hay que referirse a El Cabril, ¿qué saben de la ampliación anunciada por Enresa? ¿Les han comunicado la llegada de residuos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares?

-Ya sabemos que el centro de almacenamiento recibirá en los próximos tres años casi 2.000 toneladas de residuos radiactivos procedentes del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, en Burgos. Estos residuos llegan con una ocupación en El Cabril del 82% en residuos de baja y media actividad y un 25% en las celdas dedicadas a los de muy baja actividad. Enresa asegura que hay espacio suficiente para albergar esta cantidad. Mientras, la ampliación de 27 celdas más solicitada por la empresa sigue a la espera de los permisos pertinentes y supondrá duplicar su actual capacidad. Esto no es nuevo, El Cabril lleva décadas recibiendo residuos y el Ayuntamiento poco puede hacer más que estar vigilante para que la seguridad de los vecinos de la localidad y de la comarca sea total y que los ingresos que lleguen sean los que tienen que llegar.

-¿Cómo va a afectar esto a Hornachuelos?

-Con la declaración como obra de interés general de la ampliación de El Cabril, el municipio se ve afectado de dos formas. Por un lado, en los ingresos, ya que aunque se han establecidos convenios que vienen a sustituir a los ingresos que generaban las licencias de obras, estos no son comparables, ya que hay conceptos que se pierden. De hecho, está en los tribunales esta cuestión, porque pensamos que todas las obras que se hagan en nuestro término municipal deben pasar por el Ayuntamiento. Y, por otro lado, afecta desde el punto de vista de que el Ayuntamiento tiene menos libertad a la hora de gastar esos ingresos. Lo que sí es cierto es que ahora, durante estos años de desmantelamiento de las centrales nucleares, Hornachuelos va a recibir más volumen de residuos y esto también generará más ingresos. Sin embargo, nosotros vemos estos ingresos en segundo plano, ya que lo principal, y vuelvo a subrayar, es la seguridad de las instalaciones para ahora y para un futuro. Respecto a los ingresos, este equipo de gobierno tiene claro desde hace años que El Cabril cerrará y los ingresos serán mínimos en el municipio y, por tanto, Hornachuelos tiene que estar posicionado para entonces y diversificar sus políticas, abriéndose a otros campos como el turismo o el medio ambiente. En esas estamos.

-Aparte de alcalde de Hornachuelos, es vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir, ¿cuáles son los asuntos prioritarios para la comarca?

-Este verano se ha renovado el órgano colegiado de la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir y sus representantes. La Junta General acordaba por unanimidad la designación como presidente de Emilio Martínez, alcalde de Posadas, y como vicepresidente a un servidor para los próximos cuatro años. Tenemos dos objetivos fundamentales con los que se inicia esta nueva etapa. En primer lugar, responder con mayor estructura de funcionamiento a las mayores competencias con las que cuenta la entidad supramunicipal y, en segundo lugar, crecer y dar cabida a nuevos municipios que quieren regresar a la Mancomunidad. Tenemos que recuperar nuestro sitio a nivel provincial, pues se están haciendo cosas muy importantes. La Mancomunidad ha ejecutado en 2022 alrededor de un millón de euros de subvenciones relacionadas con materias de desarrollo, empleo y formación. Y actualmente se trabaja para las anualidades 2023 y 2024 la solicitud de cuatro programas de empleo y formación, antiguos talleres de empleo, y diversas acciones de formación que rondan los dos millones de euros. Además, tenemos que trabajar otros ámbitos como el cultural, deportivo o turístico. Igualmente, formamos parte de la Mancomunidad de Municipios de Sierra Morena Cordobesa y del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa.