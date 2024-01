Antonio García, alcalde de Montemayor: "No tener el corsé de un partido te da más libertad para tomar decisiones"

Antonio García (Montilla, 1970) afronta su tercer mandato con mayoría absoluta como alcalde de Montemayor, localidad de 3.900 habitantes, tras dejar IU por desavenencias con la dirección provincial y crear su propia formación, Contigo. “Somos una fuerza de izquierdas, eso no va a cambiar”, subraya al inicio de la conversación. La recuperación del Castillo de Dos Hermanas; las obras de reforma de la plaza de la Constitución, en pleno centro de la localidad, y la mejora de la antigua travesía de la N-331 son los proyectos centrales del actual mandato, en el que –asegura– no contar con el paraguas de un partido grande les está dando más agilidad en la toma de decisiones.

-¿Qué ha cambiado en la forma de gobernar desde que no pertenece a IU?

-El no tener el corsé de un partido político te da más libertad y te hace más ágil. Normalmente, en los ayuntamientos nos debemos a unos partidos y a una disciplina, y cualquier decisión importante tiene que pasar esos filtros. Ahora, al ser el equipo de gobierno el propio fundador de la organización de electorales Contigo, por la que mantenemos la Alcaldía, hay más rapidez en la toma de decisiones, y eso se nota.

-¿Lo han tentado por parte de otros partidos políticos?

-No, no ha habido ningún movimiento en ese sentido.

-¿Y algún acercamiento por parte de IU?

-Tampoco, no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte de la organización. Así que, apoyados por nuestros máximos valedores, que fueron el grupo de simpatizantes que se unió de forma casi espontánea el pasado mayo, estamos dando los pasos para constituirnos como partido político. Próximamente participaremos en unas jornadas en Madrid de partidos independientes para optar a tener representación en las próximas elecciones, porque según los datos actuales estaríamos cerca de lograrlo bajo la fórmula de una federación.

-Por lo que explica, parece descartado que haya un regreso a IU...

-Cada día es más difícil esa marcha atrás, porque trabajamos bien y nos estamos armando para que el partido se haga fuerte.

-¿Cómo recuerda los días en los que salió de IU y empezaron las conversaciones para crear Contigo?

-Lo recuerdo como una nube en la que se mezclan sentimientos contradictorios, pero nos vimos obligados y estamos muy contentos. Fueron jornadas muy convulsas, vividas como si fuera una contrarreloj, pues se mezclaba la creación de una formación con los trámites que ello conlleva con lidiar con los juzgados porque estábamos demandados por usar el nombre de Contigo. Fueron muchas cosas, todas al mismo tiempo, y trabajamos a contracorriente, pero seguimos adelante porque estábamos seguros y convencidos de lo que queríamos hacer. El equipo de gobierno se mantuvo y se mantiene firme, trabajando junto bajo las nuevas siglas.

-¿Qué sintió ante los resultados electorales, con una mayoría absoluta inapelable?

-Es muy difícil de expresarlo en unas líneas... No era alegría, no era tampoco un sentimiento de decir que lo merecíamos... Era parecido a una paz... Queríamos terminar muchos proyectos que habíamos empezado, y no hemos dejado de trabajar.

-El PSOE cuenta con dos concejales en el Pleno y el PP, con uno. IU ni siquiera ha entrado. ¿En qué lugar se ha quedado la oposición?

-Pues hace la labor de oposición... Pero quiero dejar claro que el equipo de gobierno no actúa como un rodillo, sino que escuchamos a todos y analizamos las propuestas, vengan de donde vengan. Si las vemos adecuadas, las hacemos nuestras con su permiso, porque solo queremos que Montemayor avance. La obligación de los políticos municipalistas es que los pueblos crezcan y estén cada vez mejor. En nuestro caso, el pueblo ha querido que nuestro programa sea el que se haga, pero estamos abiertos, pues nuestro único objetivo es situar a Montemayor en el mapa.

-¿Cuáles son los proyectos estrella en el actual mandato?

-De la anterior etapa traemos muchos que estaban empezados y van tomando forma. Por ejemplo, va a haber dos actuaciones más de excavación en el castillo de Dos Hermanas, y esperamos que después de estos trabajos se puedan ofrecer visitas guiadas a este importante Bien de Interés Cultural, que se ubica en uno de los paisajes más bonitos de toda la Campiña de Córdoba. Además, se acaban de abrir unas licitaciones por valor de 100.000 euros que venían del anterior mandato para instalar una carpa fija en el recinto ferial para dar respuesta a las actividades que se programan desde el Ayuntamiento, tales como Paxera, pues año tras año el Consistorio hace un gasto importante en alquileres temporales y, con esta medida, queremos acabar con este gasto. Será, además, una manera de dar respuesta a las solicitudes de las asociaciones, que continuamente nos demandan un espacio adecuado para todas sus actividades. En la misma línea de ahorrar en arrendamientos, porque se va mucho dinero municipal en este capítulo, hemos licitado la adquisición de un camión para obras, que también cuesta 100.000 euros. Otro proyecto importante va a ser la remodelación de la plaza de la Constitución, la principal del municipio, que se convertirá en un espacio polivalente. Será una reforma liviana a simple vista, pero al mismo tiempo muy potente, con la intención de contar con un espacio abierto que contente a todo el mundo, una zona bella, bonita y de esparcimiento, respetando nuestra historia pero compaginándola con la modernidad y sin ser agresivos. El proyecto lo ha hecho una arquitecta local con mucho cariño y creemos que va a ser muy bien acogido. Invertiremos 375.000 euros procedentes de los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba del anterior mandato. Todo esto lo compaginaremos con el trabajo ordinario de arreglo de calles y caminos, porque siempre apostamos por facilitar la labor de nuestros agricultores, imprescindibles para la economía local. En estos días estamos recepcionando varios caminos, que son las arterias para muchos trabajadores.

-Todos estos asuntos competen al Ayuntamiento, pero ¿qué proyectos tienen las demás administraciones pendientes en el municipio?

-El más importante, y ante el que estamos siendo implacables, es la reforma de la travesía de la antigua N-331, que actualmente está regulada por semáforos y recorrerla se hace bastante incómodo, e incluso peligroso. Después del trabajo intenso que hicimos desde el Ayuntamiento, el Gobierno central nos adjudicó una subvención europea para un proyecto de humanización de 2,4 kilómetros de esta carretera, donde se construirán cuatro rotondas que dinamizarán el tráfico, se instalará un carril bici y se dotará de nueva iluminación. Ya tenemos el proyecto de Fomento prácticamente terminado para que pase a contratación. La inversión será de cuatro millones de euros y eso transformará nuestro municipio.

-Otro gran asunto pendiente en Montemayor es la apertura del Castillo de los Duques de Frías, pero a estas alturas parece imposible. ¿Han tirado la toalla?

-Tenemos un edificio histórico de 6.000 metros cuadrados en las mismas entrañas del municipio y nunca hemos podido acceder porque pertenece a una particular que se niega a abrirlo. En este sentido, nos sentimos abandonados por parte de las administraciones y de todo el mundo al que hemos pedido ayuda. A día de hoy, sigue cerrado a cal y canto, y sigue sin cumplir con la obligación de ser visitable cuatro días al mes como dice la normativa. Es un problema enquistado, y el pueblo de Montemayor no tiene derecho a esta situación. No entiendo el empecinamiento de la propiedad, y sigo sin entender cómo la Junta de Andalucía, una y otra vez, les concede la dispensa porque dicen textualmente que el castillo es una vivienda. Eso no se lo cree nadie, porque pasan los meses y ahí no viene nadie, con lo importante que sería su apertura. Daría un giro de 180 grados a la situación comercial y hostelera de la localidad, supondría un antes y un después.

-El caso llegó a la Justicia, que falló a favor de la propiedad...

-Sí, y acatamos la ley, pero no nos olvidamos de que el Castillo sigue cerrado. Porque, aunque la Justicia lo haya dicho, hay una cosa que es el sentido común. Ojalá la propiedad tuviera un gesto con el pueblo. A estas alturas, cualquier propuesta que nos hicieran la veríamos bien, cualquier visita a una torre, a un patio... Con las condiciones que ellos pusieran, habilitando un espacio para que su intimidad no se vea alterada, sería maravilloso, un antes y un después. Hace ocho años, cuando tomé posesión, le envié una carta en la que le pedía tomar un café, simplemente eso, y respondieron de manera tajante alegando que suponían cuáles eran los motivos de la citación y que no la iban a tener. Es paradójico que la propietaria no esté empadronada en Montemayor pero tenga el inmueble más grande del casco urbano. Ningún alcalde ha conseguido que los dueños cedan, y no sabemos qué pasará en años próximos. Aparte de los tribunales, el sentido común debería imperar, pero si no quiere ni tomarse un café conmigo...

-¿Cómo está siendo la relación con las otras administraciones desde que no está en IU?

-Hasta la presente, los temas importantes que van surgiendo han sido solventados con bastante eficacia y positividad con la Diputación, que es con la administración que más trato tenemos. Los problemas que afectan a Montemayor han sido solventados bien, con una atención bastante buena por parte de la institución provincial. No he notado un cambio a peor por estar en una formación u otra, sino a mejor. Incluso con mis anteriores compañeros de partido que son alcaldes la relación es muy buena. De hecho, hemos propiciado que la mancomunidad esté gobernada por el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, de IU, con lo que hemos demostrado que las relaciones y los lazos personales han prevalecido sobre las siglas. Contigo Montemayor ha puesto su granito de arena en ese cambio, porque somos coherentes con nuestra forma de trabajar, somos una formación de izquierdas. En cuanto al resto de municipios, tengo amigos con los que, aunque no coincidamos en siglas, mantengo una relación buenísima. Es el caso de Jorge Jiménez, alcalde de La Rambla, del PP, o de Francisco Javier Maestre, de San Sebastián de los Ballesteros. Y en Montilla está Rafael Llamas, del PSOE, con quien también mantengo una relación buenísima. No me encuentro discriminado por ser independiente. De hecho, los siete alcaldes de los siete municipios de asociaciones independientes tuvimos una reunión con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en la que se comprometió a mantenernos informados a través de Presidencia de las subvenciones y ayudas que se pongan en marcha. Su compromiso ha sido total, y estamos agradecidos por ello.

-En los últimos años, el municipio ha hecho un esfuerzo importante con la feria del vino dulce Paxera, ¿qué perspectivas tienen?

-Vamos a seguir trabajando y posicionando a Montemayor como el máximo valedor del vino dulce pedro ximénez por Paxera, que es una feria sectorial muy importante que pone en valor nuestra cultura. La idea es que Paxera crezca cada año, y nuestra intención es que no sea solo una feria de comer y bailar, sino que reivindicamos nuestra cultura a la vez que dinamizamos nuestra economía. Desde que Paxera existe, las ventas del vino dulce px han crecido.