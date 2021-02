Se le debió olvidar a la popular Cuca Gamarra el miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el principal edificio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid que al frente de la capital cordobesa está un compañero de partido y que eso de que la elección de Córdoba como sede para la base logística del Ejército es una "cacicada", básicamente, sobraba. Más que nada por ponerse en evidencia y dejar a los pies de los caballos no solo a un compañero de filas, sino a un partido que, casualmente, gobierna en Andalucía.

En esto de la base logística, y lo que queda por vivir -porque seguirán corriendo ríos de tinta o teclazos que dar al respecto, para los más tecnológicos- ha opinado hasta el apuntador. Si es que ha salido hasta el excalde cordobés, también del PP, José Antonio Nieto. Pero para bien y para mal.

¿No se enteran los compañeros populares de Madrid que ha sido una decisión del Ministerio de Defensa y que la candidatura de Córdoba salió adelante frente al resto? Eso sí, un poco de luz y taquígrafos acerca de la valoración tampoco hubiese estado mal, más que nada por tenerlas todas consigo y dejar de una vez por todas los intereses y la sombra alargada de Carmen Calvo en todo el proceso.

Parece ser que, que en esa guerra que tienen contra lo que hace el equipo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias todo está mal, pero muy requetamal. Es entendible su labor de oposición, siempre constructiva, y que critiquen hasta la saciedad todo lo que les venga en gana, pero que siempre sea desde el respeto al otro y con conocimiento de causa para no empequeñecer la gesta lograda por Córdoba, que en el Gobierno central tampoco es que vayan sobrados de aciertos, ahora que aún hay libertad de prensa... más que nada por las intenciones hechas públicas en los últimos días al respecto.

El mensaje de Cuca Gamarra no caló por su valor en sí, sino por el destiempo en el mismo y la escasa justificación en el argumento. No andan sobrados los populares en conocimientos sobre propaganda política, que otros grupos sí que saben utilizar a su favor, mal que les pese a muchos. Por eso, más calma y contención a la hora de hacer una valoración para evitar un nuevo desacople en los tiempos, que todos tienen mucha tela que planchar, aunque a otros les sobra y no saben por dónde empezar.