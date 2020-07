Hace un par de semanas, un amigo hostelero me llamaba para alertarme de la mala situación que atraviesa el sector y que los locales de la Judería se encontraban, literalmente, en la UCI. Me lo dijo como un grito de auxilio y me comentó que el primer día de la reapertura de su local no había logrado llegado a cubrir ni lo que podía facturar en apenas 15 minutos antes de la pandemia. Un testimonio que me sobrecogió y que me hizo darme cuenta de que es necesario arbitrar medidas realistas para reflotar el sector porque muchos se van a quedar en el camino y van a tener que cerrar las puertas, para su desgracia.

Y mi amigo tenía toda la razón entonces. Pasear estos días de atrás por la Judería era como adentrarse en un páramo auténtico bajo un sol de justicia, en el que con suerte aparecían un par de turistas locales, dispuestos a redescubrir parte del inmenso patrimonio que atesora Córdoba con todas las limitaciones impuestas en prevención de nuevos contagios. Tiendas de recuerdos cerradas a la espera de los visitantes que han dejado de venir por el coronavirus y que han de regresar para revitalizar el principal sector económico de la ciudad. Bares y restaurantes sin el consabido tablón con el menú del día en los que el salmorejo y el flamenquín no faltan, el trasiego de grupos de visitantes con los auriculares puestos para no perder explicación alguna y siguiendo un paraguas como guía… En definitiva, una sensación de tristeza y desconcierto que ha de corregirse, ya que por suerte o por desgracia Córdoba vive de esto hasta que de una vez por todas se lleve a cabo un cambio de modelo económico para no depender en exceso de un único sector porque si el principal falla, la caída de los que viven del mismo puede resultar mucho peor.

Y a falta de turistas extranjeros o nacionales, el Ayuntamiento ahora ha puesto en marcha la campaña Tú eres Córdoba, en un intento por el que el cordobés recuerde su propia historia y con el objetivo de llenar estas calles que no rezuman vida.

La vida turística en el Casco Histórico es más que necesaria para reflotar la economía local, pero también la vecinal porque poco a poco, como muchas voces críticas lanzan -y con toda la razón-, hay zonas que se han convertido en auténticos parques temáticos y cada vez son menos los residentes que hay en esta zona de la capital, de la que disfrutar cualquier día la semana, como mañana que vuelve a ser sábado.