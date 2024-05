Tuve la suerte de estar en el Arcángel en el partido contra el Málaga y anda que no lo pasé bien, por fin el campo lleno y menudo ambientazo, de día grande, como acabó siendo. La verdad es que debería llenarse más veces el estadio, que esa es una de las cosas que tienen los equipos grandes, y el nuestro lo es. Pero nos lo tenemos que creer.

Les voy a decir una cosa que a lo mejor alguien se me enfada. A mí eso de llamar al estadio El Reino no me hace mucha gracia, la verdad. Porque eso es una cosa nueva, que antes nunca se ha dicho. Y ya llevo unos años yendo al estadio, que yo he visto jugar a Mena y Onega, y a los Luna, y al gran Perico Campos, y a Toni, Mantecón, Valentín, Berges y doscientos más que muchos llevamos en la memoria. Y entonces, nadie llamaba al Arcángel El Reino, nadie.

Y eso no me lo puede negar nadie. Y no me gusta lo de El Reino porque sea nuevo, sino porque se utiliza para otros estadios y yo creo que tenemos que ser únicos y diferentes, y el único estadio que hay en el mundo que se llame El Arcángel es el nuestro, o eso me parece a mí. Pero que tampoco pasa nada porque alguien quiera llamarlo así, también digo, que no nos vamos a enfadar por eso.

Porque lo que todos sentimos son los mismos colores, el blanco y el verde, que más bonitos no pueden ser. Y hay que reconocer que hemos vuelto a tener una camiseta la mar de bonita, pero tela, y elegante, que dan ganas de ponérsela hasta para ir de boda. Ojalá Las Tendillas teñidas de esos colores muy pronto, que eso querría decir que se ha cumplido lo que muchos estamos esperando. Pero me callo, que luego el disgusto es más grande.

Ha ganado la Cruz de Jesús Nazareno el primer premio, y no me extraña, que vaya rincón bonito que hay y vaya ambiente bueno que hay en esa plaza, que no se puede estar más a gusto. Muy buenos ratos hemos echado ahí Soraya, Cayetano y yo, que siempre nos encontramos con muchos amigos, que para algo estamos en el barrio.

En fin, que mayo es eso, como siempre digo, alternar y disfrutar de los amigos, que mayo en Córdoba es mucho mayo, pero tela marinera, y el que no lo conozca ya se lo está perdiendo, y lo digo como lo siento.

Que ya están abriendo Los Patios sus puertas y toca guardar cola, pero tela, pero le puedo asegurar que merece la pena, sobre todo si se ven por primera vez. Yo lo he dicho muchas veces, como me crié en uno ya no me sorprendo, pero también me parece bonito que ahora sea lo que más se conoce de Córdoba, casi más que el salmorejo y el rabo de toro. Pues eso, a disfrutar mucho de nuestro mayo, que ya sí que sí, ya está aquí.