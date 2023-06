Ya está apretando de lo lindo, pero bien apretado, que ha tardado pero ha llegado, y lo ha hecho a lo grande, pero tela marinera, que vaya fin de semana que estamos pasando. Tanto que ayer para llevar mejor el día nos fuimos a Trassierra, al chalet en el que estuvimos pasando el mes de agosto del pasado verano, del amigo de toda la vida del barrio, y la verdad es que lo pasamos en grande.

Vaya mes de agosto más bueno el que echamos el año pasado, que me acordé de sopetón cuando volvimos al chalet de nuestro amigo. Eso sí, me daba mucho corte abrir el frigorífico o colarme en la casa, como hicimos en agosto. Mi amigo me veía y se moría de risa, que me conoce de toda la vida y sabe de mis cosas, que yo soy muy suyo.

Hacía tanto calor ayer que decidimos hacer un menú fresquito, para llevar mejor el día. Pero da igual, estaba tan bueno el gazpacho, la mazamorra y el aliño que me pegué una empachaera de las buenas, y es que no paré de comer. Y acompañado de un valgas fresquito, que anda que no entra bien la cosa así.

Hizo además Soraya una macedonia de la que quita el sentido, pero buena, que yo creo que es de los postres que más me gustan desde que soy un niño, me encanta. Qué cosa más rica.

Y cada vez que teníamos calor, pues eso, de cabeza a la piscina, que anda que no estaba fresquita y azul el agua, pero tela. La misma agua que el año pasado, hay que decirlo, que no está la cosa para llenar piscinas, que hasta que no llueva más hay que controlar mucho el grifo.

Ya empieza a haber movimiento en el Córdoba, que ya se están anunciando cositas y personas, no las fundamentales, pero al menos hay movimiento.

Lo que más ha habido son salidas, que ya han dicho unos cuantos adiós, entre ellos De las Cuevas y Ledesma, que ya les había cogido hasta cariño. Pero el fútbol es así, y se pasa de una cosa a otra cuando menos lo esperas. Ojalá que los que vengan lo hagan mejor y estén aquí unos cuantos años, que esa sería la mejor señal.

Quien no para es el Futsal, que se ha puesto las pilas y además de las alcalinas. Y eso que García Román va a tener ahora más faena, que lo han fichado en el Ayuntamiento para que ayude en las cosas de los deportes, que la verdad es que de eso sabe mucho.

En fin, que nos vamos directos a julio, que ya están llegando los memes, que me los enseñó el otro día Cayetano y no podía parar de reírme. Las cosas, que cada tiempo tiene las suyas. Mejor si es con una sonrisa, me parece a mí. Digo yo.