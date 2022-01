Fitur y su lado virtual

Córdoba Singular y la aplicación Córdoba 360º, una opción que permite al turista trasladarse virtualmente a cualquier rincón de la provincia para tener una experiencia prácticamente real antes de visitar el destino escogido. Esto es que podemos ir a dar una vuelta de manera virtual, por ejemplo, a Los Blázquez sin pisarlo y, ya luego, pues decidir si queremos conocer este pequeño municipio del Alto Guadiato.

Un nuevo producto turístico basado en la tecnología de la realidad virtual, en este caso para dar a conocer Medina Azahara. Una visita virtual que muestra, en exclusiva, el interior de algunos espacios de la Mezquita-Catedral que no son accesibles en la visita presencial y que solo se pueden admirar a través de este recurso. Y de postre, unas gafas de realidad aumentada, que a todos nos sientan de lujo.

La evolución de la tecnología ha llegado al turismo y en Fitur no hay expositor que se precie que no cuente con un apartado reservado al mundo virtual. Solo hay que darse una vuelta por los expositores de la provincia y de la capital, que esto días se parecen más a un plató de televisión con su buen croma para presentar, por enésima vez, todos los recursos y tesoros que tenemos. La pregunta es clara, si con todas estas opciones nos dan la posibilidad recorrer el mundo, no digo ya la provincia, desde tu casa, ¿para qué van a venir los turistas y gastar dinero? Ojo, que como experiencia para pasar un rato en casa el fin de semana, pues oye, fenomenal, ¿pero han preguntado sus beneficios directos al sector?

No sé si tiene mucho sentido todo esto después de una pandemia que ha dejado tiritando las cuentas del sector turístico -seguro que sí, pero por el momento, no lo he encontrado-. Si durante el confinamiento este tipo de iniciativas nos sirvieron para trasladarnos virtualmente de una punta a otra del mundo o de Córdoba, o visitar algún museo ¿ahora por qué? No discuto que puede ser una opción para, digamos, personas que no pueden viajar por distintos motivos, ya sean económicos, personales o por cualquier otra cosa, pero si lo que queremos es que cada vez venga más y más turistas, realmente no se dónde está el truco. No obstante, este tipo de recursos nos abren al mundo y nos dan la oportunidad de elegir de manera concienzuda dónde ir y dónde no y vivir una realidad alternativa sin pisar el barro o, mejor, sin pisar Fitur. Eso que nos ahorramos todos.