Los Patios de Córdoba abren al público hasta el 12 de mayo con 52 recintos a concurso

"No puede entrar en el patio sin ticket, mañana jueves 2 de mayo sí, cuando empieza el concurso municipal, la entrada será gratis desde entonces hasta el 12 de mayo. Esto es una ruta privada que está abierta durante todo el año", le comenta José Luis Luque a un turista que se quiere colar en el patio de San Basilio, 14, el de su sobrino Nacho Álvarez y la mujer de éste, Carmen Ibáñez. El Alcázar Viejo vive una jornada previa al inicio del concurso con colas infinitas, como si el certamen municipal ya hubiera comenzado.

"En esta ruta vas a ver hoy un patio que ha sido cuarto premio del concurso municipal, otro que ha sido sexto premio, otro que ha sido primero y otro que ha conseguido un quinto premio", le explica al turista. Muchos son los turistas de todo tipo de nacionalidades los que intentan entrar a ver el patio de San Basilio 14 pensando al ver las puertas abiertas que el certamen municipal ya ha comenzado. Un certamen que contará este año con 52 recintos, uno menos que en la edición de 2023.

José Luis insiste en que espera que durante los días de concurso "la gente venga con ganas de ver los patios; nosotros hemos preparado el patio con toda la ilusión para ello". "Siempre tienes un as en la manga, ese as que significa ofrecerle a la gente algo que no ofrece ningún otro patio, como por ejemplo unas flores que se llaman medinillas, que son magníficas, u otro tipo de plantas que son las más especiales y que la colocas en el patio horas antes de que comience el concurso", añade José Luis, quien destaca que él nació en una casa-patio.

"Toda la vida he vivido en un patio, mi hermana Isabel Luque vive en la casa-patio de Duartas, 2, y tengo a otra hermana viviendo en otra casa-patio en la calle Postrera, también en Alcázar Viejo, y mi sobrino Nacho, igual. A mi sobrino le ha dado El Día de Córdoba un premio al Relevo generacional e incorporación a la Fiesta de los Patios; y es verdad que él contribuye al relevo generacional de los Patios, primero ayudando a su madre en Duartas, 2 y después con el trabajo que lleva a cabo en San Basilio, 14, porque él tenía muy claro que tenía que continuar viviendo en una casa-patio. Él se fue de casa de su madre, donde tenía todas las comodidades, para conseguir su patio. Toda la familia le hemos ido inculcando a nuestras nuevas generaciones el cariño por los Patios. Porque el patio es una manera de vivir, mi infancia es indisoluble a la vida en un patio", destaca.

Muy cerca de allí, Pilar García ultima a puerta cerrada, junto a Antonio Pozas y Tamara Reyes, la preparación del patio de Martín de Roa, 9. "Este año el concurso para nosotros se presenta mejor que el del año pasado. Hemos tenido en abril muy buena temperatura", apunta. "El último día antes de abrir el patio al concurso aún queda mucho por hacer. Hemos tenido que darle alguna mano de pintura al patio tras las lluvias del sábado y quitar las moñitas feas de las macetas", relata Pilar.

A las puertas de Martín de Roa, 7, casa-patio que comparte zaguán con Martín de Roa, 9, Rosa María Collado ejerce de controladora de la gente, un cola interminable, que va a visitarlo. "La verdad es que estamos nerviosos porque no sabemos la cantidad de que nos va a visitar; siempre tienes que estar pendiente de que en el patio no haya más personas de las que permite su capacidad", insiste.

Si a Rosa María le preguntaran los visitantes qué es lo que destaca de su patio les contestaría que "la buganvilla que nació el mismo día que mi hija y la flor de la gamba que plantó mi padre [Juan Collado] cuando nació mi hijo en junio de 2003. Ambas plantas se han hermanado, se han juntado solas, porque yo tenía la flor de la gamba en un arriate y la buganvilla llegaba hasta el suelo. Al final la flor de la gamba se ha juntado con la buganvilla, mis dos hijos", relata con emoción.

Todo ello en un último día antes del concurso en el que, tal y como destaca, "se suelen retocar los filitos de las paredes, quitar las manchas de las paredes e incluso tras llover tanto ayer, tienes que volver a pintar paredes, porque las plantas las han estropeado; eso lo haré a última hora de hoy miércoles para que cuando mañana empiece el concurso esté todo a punto", detalla.

En otro rincón de Córdoba, en el barrio de San Lorenzo, Rafael Barón ultima los detalles de su patio, el del número 2 de la calle Pastora, el ganador del concurso municipal de 2023, reconocido con la mención de honor. "El patio está como siempre, con respecto al año pasado las plantas han ido variando. La barandilla de la azotea va a ir en unas flores de color morado, en vez de color rosa, como otros años. Lo estamos cuidando para el concurso con mucho mimo, pero las lluvias de los últimos días han estropeado muchas flores; estaban tan abiertas que no han aguantado la fuerza del agua", detalla.

El también presidente de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas añade que esos últimos preparativos en su patio pasan por "correr para ir cambiando por otras esas macetas que se han estropeado, por terminar de pintar por los efectos de las últimas lluvias y por dar los últimos retoques de limpieza del suelo, ya que como el agua no deja de caer, la verdina no hay quien la quite". Rafael insiste en que espera el concurso con la ilusión de que mejore el tiempo, "para que la gente pueda disfrutar este patio y el resto y con la ilusión de que siga siendo una fiesta importante para la ciudad, como lo es, y para que los cordobeses se den cuenta de que como no la cuidemos la vamos a perder, lo que sería, la verdad, una pena. Hay que buscar una solución para que no ocurra, porque si no, iremos echando de menos a los que ya no están hasta que al final no quedemos casi ninguno".