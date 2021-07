En esta tarea ingente de crear nuevos términos para el vocabulario español, que no deja de crecer y adaptar palabras de otros idiomas -por aquello de ser unos modernos de tomo y lomo-, hace algún tiempo que llegó el de la basuraleza, que básicamente significa basura en la naturaleza. No hay que ser muy torpe para entender este sutil término, pero las modas léxicas son las que tenemos, no hay forma de ponerles freno y quien incorpora este tipo de palabras a sus conversaciones es algo como hacerse de lo más interesante o cool.

El caso es que eso de dejar la lata de refresco en el campo o cualquier objeto que tarde centenares de años, por no decir miles, en degradarse -si es que es posible del todo- es una mala costumbre que debemos dejar de practicar ya mismo. Sobre todo después de conocer los resultados del informe Ciencia Libera, que deja en evidencia que eso de no llevarse la basura después de una jornada entre pinos y quejigos y dejarla en el lugar correspondiente -que para esto están los contenedores de mil colores- nos está pasando factura y la cuenta ya es demasiada abultada.

Pero es que este estudio de la organización SEO/Bird Life recoge que hay cuatro zonas de la provincia de Córdoba en las que la citada basuraleza está presente, no solo por el hecho de que muchas personas se olviden de recoger sus residuos del campo cuando van a pasar unas horas por aquello de estirar las piernas y respirar aire puro, sino también por el impacto que generan las estaciones depuradoras de aguas residuales en espacios ambientales, además de los residuos. A ello se suma que el nivel de contaminación detectada en la zona de los humedales de Córdoba, una de las joyas ambientales de la provincia, es alto.

Sea como sea y en plena concienciación verde, es más que necesario que nunca ponerse a trabajar para frenar el deterioro que nosotros mismos nos estamos haciendo con este tipo de comportamientos totalmente incívicos. Nos jugamos mucho en esto; básicamente nuestra vida, por muy alejados de los conceptos ecologistas que podamos estar. Por ello, hay que ser respetuosos con nuestro medio ambiente, por muy evidente que sea la afirmación, pero es que muy necesario. Así, que no estaría de más que nos volviéramos a concienciar de que no se puede dejar basura en el campo que ya vendrá alguien que se lo lleve y lo deje limpito, más que nada por nuestra propia supervivencia.