El grupo madrileño Carolina Durante, la revelación musical del rock español de la temporada, cierra este sábado, 5 de octubre, el festival Medina Sonora en la plaza de la Corredera en Córdoba. Con solo un disco publicado y varios singles de éxito como Cayetano o Perdona (ahora sí que sí), el grupo reivindica un rock primitivo, ruidoso y con nervio por el que optan a ganar un premio de la MTV. El bajista de la banda, Martín Vallhonrat, responde al otro lado del teléfono.

–La banda ha pasado por Benicàssim, Tomavistas o el Low, ¿cuántos bolos llevan desde la primavera?

–No tengo ni idea, más de 50... Diego [el cantante] sí los cuenta. Yo pregunto los jueves dónde tocamos el viernes.

–Para quienes no frecuenten el rock, ¿quiénes son Carolina Durante y qué se van a encontrar en el concierto?

–Empezamos como tantos otros grupos, varios amigos que se juntan a ensayar. Sabíamos que queríamos hacer nuestros propios temas y que en algún momento nos gustaría enseñarlos, pero tampoco pensábamos en fundar un gran proyecto y petarlo. Realmente ninguno de nosotros somos músico de conservatorio. Mario [guitarrista] es autodidacta y Juan [batería y productor] igual, así que había pocas perspectivas. Hemos hecho lo que nos ha apetecido, sonamos a lo que nos ha gustado siempre. Cabe esperar un directo enérgico, nada demasiado preparado. Básicamente un setlist, porque alguna vez hemos probado a no llevarlo y nosotros nos lo pasamos muy bien, pero todo termina siendo un poco tedioso.

–En el festival actúan también La Plata, que proceden de la misma discográfica, Sonido Muchacho. ¿Se sienten parte de un movimiento generacional que está renovando el rock de guitarras?

–Nos gustaría, aunque creo que todavía falta una apuesta decidida por grupos que puedan llegar al mismo nivel en el que nos encontramos ahora. No hablamos tanto de música como de presencia en festivales. De nuestra generación, al final somos tres, Cupido, Cariño y nosotros. Molaría que hubiese más grupos como La Plata en el circuito, tocando a horas principales y en escenarios grandes. Sí creemos que se ha abierto una pequeña puerta para la música de guitarras, aunque hay que abrirla del todo y explotar lo que hay dentro.

–¿Sienten responsabilidad?

–Estamos bastante relajados. Sí que lo vemos como una oportunidad y nos apetece aprovecharla.

–¿Tiene futuro el rock de guitarras con toda la moda urban?

–Sí... En todos los directos memorables hay guitarras, pogos, saltos, gritos... Todo lo que tenga estribillos y guitarrazos siempre encontrará su hueco en la música, y en directo siempre tendrá pegada. Otra cosa es lo que escuches en streaming en tu habitación.

–¿Era prioritario publicar un álbum completo?

–Siempre nos han gustado los álbumes. Durante el primer año, fuimos tanteando con dos EPS y dos sencillos, aunque el disco completo siempre estaba presente.

–A la hora del directo, ¿se queda corto el repertorio?

–A nosotros no. Somos muy fans de los conciertos de 45 minutos. Una hora y media ya no puedo seguirlo, aunque sea mi grupo favorito. Eso sí, con el peso que hemos cogido en tan corto periodo de tiempo nos están pidiendo sets de hasta hora y media, y no llegamos. Nuestras canciones duran dos minutos y medio y tocamos a toda hostia. Más de una hora es difícil.

–¿Hay nuevas canciones en cartera?

–Hace poco estuvimos en el estudio y queremos sacar pronto un nuevo EP. Lo publicará de nuevo Sonido Muchacho. Hemos trabajado desde el principio muy bien con ellos y tenemos muy claro qué queremos que sea el grupo y cómo queremos que funcione.

–¿Cómo es el proceso de composición en Carolina Durante?

–Es aleatorio. Todos en nuestras casas creamos y componemos, y cuando hay una idea la llevamos al local de ensayo o nos la pasamos por audio de Whatsapp, y a partir de ahí trabajamos. A veces es Diego quien trae una letra y una melodía de voz, o Mario trae una estructura de guitarra, o yo llevo una base determinada y le pido a Juan que le meta una batería... Mola porque se generan canciones desde diferentes perspectivas.

–¿Alguna favorita?

–Particularmente, Niña de hielo.

–¿Pensaron alguna vez en este éxito repentino?

–En el momento en que tocamos Cayetano en el estudio, sí que nos dimos cuenta de que la canción se podía viralizar. Antes de eso, ya fue sorpresa la repercusión que tuvo La noche de los muertos vivientes en el circuito más underground.

–¿Conocen a muchos ‘Cayetanos’?

–La verdad que sí, a unos cuantos...

–¿Algún consejo para quienes empiezan en un grupo?

–Que lo hagan por pasarlo bien.

–Una aclaración después del revuelo que ha causado la aparición de la verdadera Carolina Durante el pasado fin de semana. ¿Viene el nombre del grupo de ahí?

–Qué te voy a decir... Pues es ella, ¿no? Yo no la conozco.